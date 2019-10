The Last of Us 2 - Release auf Mai 2020 verschoben

Wir müssen noch einige Monate länger auf „The Last of Us 2“ warten. Wie Sony und Naughty Dog mitteilen, wurde der Release des Spiels verschoben.

In der letzten State of Play-Ausgabe hatten Fans endlich das Erscheinungsdatum zum sehnlichst erwarteten The Last of Us 2 bekommen. Im Februar 2020 sollte das Spiel eigentlich erscheinen. Wie Entwickler Neil Druckmann nun aber beichten muss, wird daraus nichts.

The Last of Us 2 Ist 50 Prozent größer als der Vorgänger

Ellies Rachefeldzug verzögert sich

Neil Druckmann gibt offiziell bekannt, dass die Entwickler bei Naughty Dog das ursprünglich angekündigte Erscheinungsdatum nicht einhalten können. Der Release von „The Last of Us 2“ wird auf den 29. Mai 2020 verschoben.

„The Last of Us 2“ ist wohl doch noch nicht so fertig, wie es sich die Entwickler wünschen. Neil Druckmann teilt zu diesem Thema mit:

„Wir haben bemerkt, dass wir einfach nicht genug Zeit haben, um das gesamte Spiel auf ein Level zu bringen, welches der Naughty Dog-Qualtität entspricht.“

Wir müssen also noch einige Monate länger darauf warten, mit Ellie auf ihren persönlichen Rachefeldzug aufzubrechen. Naughty Dog hat hohe Ambitionen mit dem Action-Adventure. So soll es das größte Spiel der gesamten Firmengeschichte werden. Zudem wurden in den letzten Wochen zahlreiche Details zum Spiel bekannt, die wir euch in unserer Vorschau zusammengefasst haben.