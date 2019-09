The Last of Us 2 - Release-Datum offiziell enthüllt!

Das Warten auf das Release-Datum von „The Last of Us 2“ hat endlich ein Ende. Wir wissen nun, wann das Action-Adventure erscheint. Bereits im nächsten Frühjahr ist es soweit.

Nach über einem Jahr an Trockenzeit bekamen wir diesen Abend endlich neue Informationen zu The Last of Us 2 während der State of Play serviert. Sony und Naughty Dog präsentierten neues Gameplay zum Abenteuer um Ellie und lüfteten endlich das große Geheimnis um das Erscheinungsdatum.

The Last of Us 2 Soll Vorzeigetitel der PS5 und grafischer Überflieger werden

Wir müssen nur noch bis Februar warten!

Endlich haben wir Gewissheit. Sony und Naughty Dog haben den Release-Termin verraten. Wir dürfen uns im nächsten Frühjahr auf das Spiel freuen. „The Last of Us 2“ erscheint am 21. Februar 2020 exklusiv für die PlayStation 4!

In dem Spiel begleiten wir Ellie auf einem neuen Abenteuer. Ihre Wege werden sich erneut mit zahlreichen vom Pilz-Virus erschaffenen Zombies kreuzen, aber eine Bedrohung wirft ihre Schatten ebenfalls voraus: die gefährliche Gruppierung der Seraphiten. Ellie wird dennoch nicht alleine sein, sondern Unterstützung erhalten.

Wie der Trailer offenbart, wird Joel wieder zurückkehren. Im ersten Teil fungierte er noch als spielbarer Protagonist und war für Ellie eine Art Ziehvater. Wie groß seine Rolle im kommenden Sequel wird, ist aber noch ungewiss.

