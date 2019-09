The Last of Us 2 - Release-Datum geleakt, Spiel erscheint in mehreren Versionen

The Last of Us 2

© Sony Interactive Entertainment

Das Warten auf das Release-Datum zu „The Last of Us 2“ scheint ein Ende zu haben! Ein deutscher Händler könnte das Release-Datum nun geleakt haben. Im Vorfeld der angekündigten State of Play wurde das Release-Datum von The Last of Us 2 geleakt. Der Leak geht aktuell wie ein Lauffeuer durchs Netz. Zudem ist durchgesickert, dass das Spiel in mehreren Versionen erscheint. The Last of Us 2 Naughty Dog bestätigt Auftritt in der State of Play Release-Datum bereits durchgesickert. Der Leak stammt von einem deutschen Händler. Er führt auf, dass das Spiel am 28. Februar 2020 für die PlayStation 4 erscheint. Der Produktseite des Händlers ist ebenfalls zu entnehmen, dass das Action-Adventure in mehreren Versionen erscheinen wird. So wird eine Special-Edition mit alternativem Cover und eine Collector's Edition angezeigt. Was diese beinhalten wird, ist zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht klar. Während der State of Play werden wir mehr zu „The Last of Us 2“ zu sehen bekommen. Die Präsentation wird am 24. September 2019 um 22 Uhr ausgestrahlt. State of Play Weitere Ausgabe mit „großartigen Neuigkeiten“ angekündigt, neue Infos zu The Last of Us 2? Und so sieht die Collector's Edition aus, die ebenfalls auf der Webseite von Softridge gezeigt wurde: Natürlich handelt es sich hierbei nur um einen vermeintlichen Leak und nicht um offizielle Informationen. Aber schon in wenigen Tagen werden wir wohl mehr von offizieller Seite diesbezüglich erfahren. Wir halten euch auf dem Laufenden.

KOMMENTARE

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

News & Videos zu The Last of Us 2

The Last of Us 2 - Naughty Dog bestätigt Auftritt in der State of Play

The Last of Us 2 - Wird auf der Madrid Games Week doch nicht der Öffentlichkeit gezeigt

The Last of Us 2 - Sony wirft die Marketingmaschine an, Auftritt auf der Madrid Games Week bestätigt

The Last of Us 2 - Wird der Release-Termin Ende des Monats enthüllt?

The Last of Us 2 - So reagierten die Spieler auf die Ankündigung

The Last of Us 2 - Erstes Gameplay-Video veröffentlicht

Saturn - Verkaufsstart: Das iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max ist im Handel erhältlich

Apple - Heute erscheint das iPhone 11, hier könnt ihr es kaufen