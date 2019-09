The Last of Us 2 - Neuester Trailer offenbart Joels Rückkehr

Lange mussten Fans auf neue Informationen zu „The Last of Us 2“ warten. In der kürzlich ausgestrahlten State of Play zeigten Sony und Naughty Dog schließlich einen brandneuen Trailer samt Release-Termin und dem lang ersehnten Wiedersehen mit Joel.

Im Rahmen der aktuellsten State of Play präsentierten uns Sony und Naughty Dog einen brandneuen Trailer zu The Last of Us 2. Dadurch erhaschen wir weitere Einblicke in das kommende Action-Adventure.

Neue Einblicke in The Last of Us 2

Die Welt von „The Last of Us 2“ birgt zahlreiche Gefahren. Der Pilz-Virus wütet weiter und zombieartige Gestalten treiben unentwegt ihr Unwesen. Zu allem Überfluss sorgen auch die Seraphiten für Ärger, denen sich Ellie in ihrem neuen Abenteuer stellen muss.

Der neue Trailer gibt uns neue Eindrücke zu diesen Bedrohungen und schafft endlich Klarheit bezüglich einer bestimmten Figur. Fans rätselten lange Zeit um ein Wiedersehen mit Joel, Ellies Ziehvater aus dem ersten Teil. Dieses Wiedersehen bekommen wir im Trailer geboten und Joel bietet der nun erwachsenen Ellie seine Unterstützung an. Wie groß seine Rolle im kommenden „The Last of Us 2“ ausfallen wird, ist bislang ungewiss.

Weitere Szenen zeigen Ellie in einer verschneiten Gegend auf einem Pferd reitend. Ihre Freundin Dina ist verschwunden und sie macht sich auf die Suche nach ihr. In einem Special mutmaßten wir bereits, dass Dina etwas zustoßen würde.

„The Last of Us 2“ erscheint am 21. Februar 2020 exklusiv für PS4. Den neuen Trailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen ansehen: