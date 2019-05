The Last of Us 2 - Neuer Trailer erscheint angeblich diese Woche und enthüllt Release-Termin

The Last of Us 2

In dieser Woche könnten neue Trailer mit weiteren Infos zu den beiden wohl wichtigsten PlayStation 4-Exklusivtiteln erscheinen. Während der Trailer zu „The Last of Us 2“ möglicherweise sogar den offiziellen Release-Termin enthält, haben sich die Entwickler von „Death Stranding“ schon selbst zu Wort gemeldet. Wir haben heute bereits über die beiden PlayStation 4-exklusiven Titel Death Stranding und The Last of Us 2 berichtet. Seitens des Insiders Daniel Ahmad hieß es, dass Sony in dieser Woche neue Trailer zu den beiden wohl wichtigsten Titeln für das Unternehmen veröffentlichen wird. Death Stranding Neuer Trailer erscheint am kommenden Mittwoch Neue Trailer samt Release-Termin? „Death Stranding“-Entwickler Kojima Productions hat auf dem offiziellen Twitter-Account heute bereits bestätigt, dass am kommenden Mittwoch neue Infos zu ihrem Titel veröffentlicht werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass es sich dabei um einen Trailer handelt, der möglicherweise ein wenig Licht ins Dunkle bringen wird. Weiterhin berichten verschiedene spanische Webseiten wie Gamereactor.es sowie Areajugones.es, dass in dieser Woche außerdem ein neuer Trailer zu „The Last of Us 2“ erscheinen wird, der sogar den offiziellen Release-Termin zu dem Survival-Shooter enthält. Angeblich erscheint der PS4-Titel bereits im Herbst dieses Jahres für die aktuelle Sony-Konsole. Da Sony in diesem Jahr keine Pressekonferenz im Vorfeld der E3 abhält, könnten neue Infos also tatsächlich vor der Messe an die Öffentlichkeit gegeben werden. Möglicherweise werden beide Trailer in einem neuen State of Play-Video zu sehen sein. Ihr möchtet keine News rund um die E3 2019 verpassen? Kein Problem, ruft einfach PlayCentral.de/E3 auf und schon seid ihr bestens informiert! PlayStation 4 Diese Woche erwartet uns ein neuer Trailer zu einem First-Party-Game © Sony Interactive Entertainment

