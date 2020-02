The Last of Us 2 - Naughty Dogs erstes Game mit Nacktheit und sexuellen Inhalten

„The Last of Us Part 2“ ist Naughty Dogs erster Titel, der laut ESRB-Beschreibung Nacktheit und sexuelle Inhalte beinhaltet. Damit würde Ellies kommendes Abenteuer intimer werden als der Vorgänger.

Nach der Verschiebung Ende letzten Jahres, dürfte uns nun ein planmäßiger Release von The Last of Us Part 2 am 29. Mai 2020 erwarten. In den USA erhielt das Action-Adventure nun die offizielle Alterseinstufung. Dabei fällt allerdings etwas auf.

The Last of Us 2 Deluxe-Artbook mit neuen Einblicken in Ellies Abenteuer angekündigt

US-Rating mit klarem Unterschied

Das ESRB (das US-amerikanische Pendant zur USK) vergibt „The Last of Us Part 2“ zwar, wie auch schon dem Vorgänger, ein „M/17+“-Rating, die Beschreibung unterscheidet sich diesmal allerdings. Wohingegen The Last of Us „Sexuelle Themen“ beinhaltet, sollen es bei „The Last of Us 2“ nun sogar „Sexuelle Inhalte“ und explizit „Nacktheit“ sein.

Es gibt einen Unterschied zwischen diesen beiden Themen:

Sexueller Inhalt: Nicht explizite Darstellungen von sexuellem Verhalten, möglicherweise einschließlich teilweiser Nacktheit.

Sexuelle Themen: Verweise auf Sex oder Sexualität.

The Last of Us 2 Aus diesem Grund entschied sich Naughty Dog gegen eine offene Welt

Handlung wohl mit mehr Zwischenmenschlichkeit

Wie sich das in der Handlung von „The Last of Us Part 2“ bemerkbar machen wird, ist noch nicht ganz klar. Schließlich erscheint das Spiel erst am 29. Mai 2020. Aber schon ein Kuss kann eine Darstellung von sexuellem/intimen Verhalten sein, wie wir ihn schon zwischen Ellie und Dina im ersten Gameplay-Trailer gesehen haben. Generell wird der Fokus bei „The Last of Us 2“ wohl mehr auf zwischenmenschliche Beziehung – vor allem in Bezug auf Ellie – gerichtet sein als rohe Gewalt.

Naughty Dog möchte anscheinend diese apokalyptische Welt in realistischeren Facetten beleuchten und die Charaktere noch nuancenreicher gestalten. Dementsprechend dürfte das Thema Liebe bei Ellie berücksichtigt werden.

Was Nacktheit betrifft, so könnte diese schon von Ellies nacktem Rücken impliziert werden, der bereits in einem Trailer zu sehen war. Es ist damit nicht unbedingt gesagt, dass komplett die Hüllen gefallen werden. Möglich ist es trotzdem.