The Last of Us 2 - Naughty Dog strebt laut Insidern Release für 2019 an, Sony wohl schon in Marketing-Gesprächen

Eines der wichtigsten Spiele von Naughty Dog steht in den Startlöchern. Wie lange sich „The Last of Us 2“ dabei noch in Entwicklung befinden wird, ist noch nicht bekannt. Erst kürzlich wurde die letzte Motion-Capture-Szene abgedreht. Laut Branchen-Insidern könnte uns das neue Abenteuer von Ellie dabei schon dieses Jahr erwarten. Angeblich bereitet Sony auch schon den Release vor.

Die Entwicklung von The Last of Us 2 für die PlayStation 4 schreitet voran und erreichte erst kürzlich einen Meilenstein: Die Motion-Capture-Szenen für das Endzeit-Abenteuer von Naughty Dog sind abgedreht. Die Fans warten gespannt, wie es mit Ellie seit dem Serienerstling The Last of Us aus dem Jahr 2013 weitergeht. Sowohl Sony als auch Naughty Dog halten sich noch recht bedeckt um das Spiel – sowohl was Details zum Abenteuer an sich betrifft als auch das heiß erwartete Erscheinungsdatum.

The Last of Us 2 Die letzte Szene der Fortsetzung ist abgedreht

Naughty Dog plane seit langem Release für 2019

Gerüchte über den Release von „The Last of Us 2“ gab es schon zuhauf. Auch die Einreihung des Spiels in die Kategorie „demnächst erhältlich“ auf der offiziellen Webseite von Sony ließ Fanherzen aufspringen. Nun werden die Spekulationen um einen nahenden Release bestärkt. Laut gut informierten Brancheninsidern plane Naughty Dog tatsächlich einen Release in diesem Jahr. Dies gibt ResetEra-Nutzer „Benji“ an, der schon in der Vergangenheit des Öfteren richtige Informationen verbreitete. Ein weiterer Insider bestätigt die Informationen.

Die Veröffentlichung von „The Last of Us 2“ im Jahr 2019 scheint dabei schon länger von den Entwicklern verfolgt zu werden. Wenn das stimmt, dürfte uns „The Last of Us 2“ wohl rechtzeitig zur Weihnachtszeit erwarten. Ob Naughty Dog die Fertigstellung des Spiels rechtzeitig schafft, ist dabei noch nicht in Stein gemeißelt.

The Last of Us 2 Weitere Details kommen, sobald Naughty Dog "bereit" ist

Sony wohl schon in Marketing-Gesprächen für den Release

Die Entwickler scheinen aber schon die Ziellinie sehen zu können. Sony bereitet sich wohl nämlich schon auf alle Eventualitäten vor und befindet sich laut dem Branchen-Insider bereits in Gesprächen mit Marketing-Partnern. Anscheinend sorgt Sony schon dafür, den Verkaufsstart von „The Last of Us 2“ entsprechend bewerben zu können.

„Ohne Details zu nennen, Sony hat bereits begonnen mit einigen Partnern über das Marketing des Spiels zu reden. Sie bereiten sich auf die Veröffentlichung vor“, so Benji.

Naughty Dog teilte bereits mit, dass man erst neue Informationen zu „The Last of Us 2“ preisgegeben wird, wenn man „bereit“ dazu sei. Auf einen offiziellen Erscheinungstermin werden wir also noch warten müssen.