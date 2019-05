The Last of Us 2 - Naughty Dog deutet an, dass sich die Entwicklung auf der Zielgeraden befindet

Die Entwicklung von „The Last of Us 2“ scheint nahezu beendet zu sein. Der Release dürfte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Eine Stellenausschreibung und ein Statement von Naughty Dog deuten darauf hin, dass sich der Titel in der Endphase befindet.

Das Erscheinungsdatum von The Last of Us 2 dürfte von vielen Gamern heiß erwartet werden. Wann das Action-Adventure von Naughty Dog letztendlich erscheint, steht wohl noch nicht fest. Das Spiel scheint aber der Fertigstellung in großen Schritten näher zu rücken.

Zuletzt wurde bereits von Entwickler Naughty Dog bestätigt, dass die Motion-Capture-Aufnahmen für „The Last of Us 2“ im Kasten seien und man sich dem letzten Feinschliff widme.

The Last of Us 2 Die letzte Szene der Fortsetzung ist abgedreht

„Helft uns, das Spiel abzuschließen."

Dafür sucht das Studio zurzeit weitere Leute, die bei diesen Arbeiten unter die Arme greifen. So sind zurzeit neue Stellen für unter anderem einen Interactive Cinematic Animator, Melee Animator, Level Lighting Artist, Gameplay Programmer, Environment Artist und Narrative Designer ausgeschrieben.

Lot of awesome positions open to help us close out this game... I especially want to highlight the Melee Animator position, I guarantee you will be working on some *dope* animations working with my good friend @Leethul 🗡️💀 pic.twitter.com/vmlVkJlfTl — Anthony Newman (@BadData_) 10. Mai 2019

Sehr interessant ist dabei die Aussage von Anthony Newman, dem Co-Game Director bei Naughty Dog. Er deutet nämlich explizit an, dass sich die Entwicklung auf der Zielgeraden befindet. Wörtlich übersetzt teilt er mit:

„Viele tolle Positionen sind offen, um uns zu helfen, dieses Spiel abzuschließen.“

The Last of Us 2 Weitere Details kommen, sobald Naughty Dog "bereit" ist

Anzeichen für nahenden Release verdichten sich

Dies ist das erste offizielle „Statement“ von Naughty Dog, das wir bislang zum aktuellen Entwicklungsstand von Naughty Dog haben. Dies deckt sich aber mit zahlreichen Gerüchten, die ebenfalls davon ausgehen, dass die Fertigstellung des Spiels naht. Angeblich plane Naughty Dog den Release für „The Last of Us 2“ noch in diesem Jahr.

Es bleibt eine Frage der Zeit, wann wir weitere Informationen zum Spiel erhalten werden. Entwickler Naughty Dog teilte mit, dass mehr von „The Last of Us 2“ preisgegeben wird, wenn „sie bereit dazu sind“. Leider setzt Sony die kommende E3 2019 aus, vielleicht wird aber in einer kommenden State of Play-Ausgabe von Sony Interactive Entertainment mehr offenbart. Wir halten euch bei PlayNation auf dem Laufenden.