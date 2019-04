The Last of Us 2 - Die letzte Szene der Fortsetzung ist abgedreht

Nachfolger „The Last of Us 2“ ist der Fertigstellung einen ganz großen Schritt nähergekommen. Wie Creative Director Neil Druckmann nun mit einem lachenden und einem weinenden Auge bekannt gegeben hat, sind die Aufnahmen für die Fortsetzung allesamt im Kasten. Jetzt geht es in die heiße Phase.

Fragt man einen PlayStation 4-Spieler, welche Games in den kommenden Monaten auf seiner Wunschliste stehen, dürfte The Last of Us 2 bei ziemlich vielen ganz oben angesiedelt sein. Kein Wunder, schließlich hat der Erstling mit seinen sympathischen Charakteren, einer mitreißenden Story und emotionalen Ecken und Kanten für denkwürdige Momente gesorgt.

The Last of Us 2 Laura Bailey beendet ihre Motion-Capture-Arbeit: Ein Zeichen auf bevorstehenden Release?

Da freut es uns und sicherlich auch euch, zu hören, dass die Aufnahmen für „The Last of Us 2“ komplett abgeschlossen sind. Creative Director Neil Druckmann hat dies über seinen Twitter-Kanal mit einem kurzen Blick auf das Skript zum Spiel bekannt gegeben. Jetzt wissen wir: „The Last of Us 2“ wird - welch Überraschung - mit einem schwarzen Bildschirm und den Worten The End zu Ende gehen.

Just shot this scene... so... 😔 pic.twitter.com/uyjbpTdfxC — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 17. April 2019

Noch ist unklar, wann „The Last of Us 2“ für die PS4 erscheint. Gerüchteweise wird immer noch von einer Veröffentlichung in diesem Jahr gesprochen. Zur Weihnachtszeit wäre „The Last of Us 2“ denkbar, aber dennoch wäre es gerade für die Werbung zu einem solchen Kracher eine relativ kurze Zeit. Obwohl „The Last of Us 2“ wohl relativ wenig Werbung braucht, wenn man den Hype um die Fortsetzung betrachtet. Sobald es Neuigkeiten zum Release gibt, erfahrt ihr es bei uns.