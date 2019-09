The Last of Us 2 - Joel spielt wichtige Rolle in der Story

Joel müssen wir in „The Last of Us 2“ nicht vermissen. Und obwohl wir noch so wenig von ihm im kommenden Survival-Adventure gesehen haben, wird er ein sehr wichtiger Bestandteil der Handlung sein. Dies bestätigte Neil Druckmann nun in einem Interview. Zudem verlor er einige Worte zur Beziehung zwischen Dina und Ellie.

Joel, der spielbare Protagonist aus The Last of Us, wird auch im kommenden Nachfolger auftreten. Das wurde im neuesten Trailer bereits offenbart. Dabei stellten sich Fans sogleich die Frage, wie groß seine Rolle ausfallen würde. Hat sich Ellie von ihrem einstigen Ziehvater vollends abgekapselt oder ist diese Vater-Tochter-Beziehung immernoch ein prägender Bestandteil der Handlung?

Joel ist wichtig für die Geschichte

In einem Gespräch mit IGN ließ Neil Druckmann von Naughty Dog verlauten, dass Joel einen sehr wichtigen Part in The Last of Us 2 einimmt. Die Beziehung zu Ellie, die selbständiger sein möchte, ist jedoch nicht mehr diesselbe wie früher. Genauer teilt er dazu mit:

„Ihre Beziehung wird auf die Probe gestellt. Teilweise deshalb, weil Teenager einfach immer Teenager sein werden, und teilweise aufgrund ihrer Geschichte, weshalb ihr sie auch nicht viel zusammen gesehen habt. Ein großer Teil von The Last of Us handelt von diesem Duo und seiner Dynamik und wie sie zusammen sind, wie sie zusammen spielen. Was ich sagen werde, ist, dass Joel eine wichtige Rolle in diesem Spiel spielt."

Romantische Gefühle in einer gefährlichen Welt

Joel ist also immernoch ein stabiler Stützpfeiler in der Geschichte. Doch Ellies Fokus schwenkt mit dem Erwachsenwerden mehr von Joel weg und wendet sich Dina zu. Bereits im Gameplay-Trailer zur E3 bekamen wir die Romanze der beiden Frauen mit. In einer Welt voller Tod und Gefahren wollen Ellie und Dina Platz für romantische Gefühle schaffen und zusammen ein normales Teenagerleben genießen.

„Dina lebte in Jackson bevor Ellie am Ende des ersten Spiels einzog. Als Ellie nach Jackson zieht, lassen wir Jahre verstreichen, ehe wir mit der Geschichte weitermachten und Dina wurde zu Ellies bester Freundin. Und sie sind Teil der Crew, die raus auf Patrouille geht. Sie verbringen Zeit miteinander, Jackson hat Strom, also schauen sie Filme. Sie leben eben ein Teenager-Leben."

Allerdings scheint dies nicht für immer zu währen, denn der neueste Trailer suggeriert, dass Dina etwas zustößt. Dies soll laut Druckmann, der eigentliche Startpunkt der Geschichte sein, nachdem das Teenagerleben der beiden samt liebevoller Momente verfolgt wird.

„Dieses Ereignis unterbricht für Ellie alles und sie muss tief graben und an den Überlebenden [in ihr] appellieren und sagen, dass diese Leute damit nicht davon kommen dürfen. Ich sage nur, dass Dina eine wichtige Rolle im Spiel einnimmt."

Ob wirklich etwas Schlimmes mit Dina passiert, lässt der Trailer offen und auch Druckmann äußert sich dazu nicht. Ab dem 21. Februar 2020 werden alle Geheimnisse gelüftet, denn dann erscheint „The Last of Us 2“ im Handel.