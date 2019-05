The Last of Us 2 - Gerücht: Neues Video mit Release-Termin wird im Rahmen einer neuen State of Play gezeigt

Laut eines neuen Gerüchts könnte Sony für den kommenden Donnerstag eine State of Play planen, bei der „The Last of Us 2“ im Mittelpunkt stehen wird. Außerdem soll in diesem Rahmen der offizielle Release-Zeitpunkt enthüllt werden.

Bereits seit dem gestrigen Montag wird heiß darüber diskutiert, ob Sony in dieser Woche tatsächlich neue Informationen zu dem Survival-Shooter The Last of Us 2 veröffentlichen wird. Laut verschiedener Gerüchte, die vor allem von spanischen Seiten stammen, dürfen Spieler in den kommenden Tagen einen Gameplay-Trailer erwarten, der unter anderem auf die Hintergrundgeschichte des zweiten Teils eingeht.

The Last of Us 2 Neuer Trailer erscheint angeblich diese Woche und enthüllt Release-Termin

State of Play für Donnerstag geplant?

Nun berichtet die spanische Webseite Legion De Jugadores über eine neue State of Play, die am 30. Mai 2019 stattfinden und „The Last of Us 2“ im Fokus haben soll. Diese Infos stammen angeblich aus einer sehr zuverlässigen Quelle des Unternehmens, deren Aussage mit denen von gestern übereinstimmen. Neben neuem Gameplay sowie neuen Infos zu der Handlung, soll darin außerdem der offizielle Release-Termin enthüllt werden. Angeblich wird „The Last of Us 2“ bereits im November dieses Jahres exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen.

State of Play Das neue Livestream-Event startet jetzt!

Auch wenn die Quelle laut der spanischen Webseite sehr zuverlässig sein soll, kann derzeit noch nicht die vollständige Richtigkeit der Informationen garantiert werden. Aller Wahrscheinlichkeit wird Sony aber in wenigen Stunden bekannt geben, was an den Gerüchten wirklich dran ist und ob für den kommenden Donnerstag tatsächlich eine State of Play geplant ist.