The Last of Us 2 - Fan erstellt cooles LEGO-Remake

The Last of Us 2

© Sony Interactive Entertainment

Das postapokalyptische Action-Adventure „The Last of Us 2“ ist zweifelsohne eines der heißesten Spiele des Jahres. Jetzt hat ein Fan die Welt des kommenden Blockbusters mit den „LEGO“-Spielen verknüpft und das Ergebnis macht Lust auf mehr. Rund vier Monate müssen wir uns noch gedulden, bis mit The Last of Us 2 eines der heißesten Spiele des Jahres und eines der letzten großen Highlights für die PlayStation 4 erscheint, bevor zum Jahresende die Ablösung durch die Next-Gen-Konsolen erfolgt. Wie das Spiel im LEGO-Universum aussehen würde, zeigt ein Fan in einem coolen Video. The Last of Us 2 6 Gründe, warum ich mich auf das neue Action-Adventure freue! The Last of Us 2 meets LEGO Die „LEGO“-Games sind bekannt für ihre coolen, oftmals aberwitzigen Crossovers und sind vor allem im Koop ein absoluter Spielspaßgarant. Doch wie würde ein „The Last of Us 2“ in der ikonischen Klötzchen-Optik aussehen? Eine Frage, die ihr euch vermutlich noch nie gestellt habt und euch nun auch nicht mehr stellen müsst. Denn Reddit-Nutzer FilmLadle hat sie jetzt beantwortet und ein cooles Video veröffentlicht, dass „The Last of Us 2“ im „LEGO“-Look zeigt. Inklusive Quick-Time-Event und einer reitenden Ellie: Lego The Last of Us Part II: The Video Game [Video] [Fan Art] from r/PS4 Dass die düstere Welt des Action-Adventures von Naughty Dog nicht unbedingt zur kindgerechten Optik der Bausteine aus Dänemark passt, sei jetzt einfach dahingestellt. Nach dem Video haben wir jedenfalls mächtig Bock auf ein solches Crossover. The Last of Us Ein Blick zurück: Weshalb ich das Action-Adventure liebe Bereits vor rund sieben Jahren sorgte das Video eines von einem Fan gebastelten „LEGO: The Last of Us“ im Internet für Furore. „The Last of Us 2“ wird, ganz ohne Baustein-Optik, am 29. Mai 2020 für PlayStation 4 erscheinen.

KOMMENTARE

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

News & Videos zu The Last of Us 2

The Last of Us 2 - Release auf Mai 2020 verschoben

The Last of Us 2 - Entwickler wollen Charaktere bieten, die Videospielgeschichte schreiben

The Last of Us 2 - Naughty Dog bringt die PlayStation 4 mit dem Spiel ans Limit

The Last of Us 2 - Fast schon lebensecht: Die Charaktere haben sogar einen Herzschlag

The Last of Us 2 - So reagierten die Spieler auf die Ankündigung

The Last of Us 2 - Erstes Gameplay-Video veröffentlicht

GTA 5 - Karin Sultan Classic: Alle neuen Fahrzeuge des Casino-Heist in GTA Online

GTA 5 - Der Sportwagen Karin Sultan Classic ist ab heute in GTA Online verfügbar