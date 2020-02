The Last of Us 2 - Erste Fans dürfen schon in Kürze eine Demo spielen

Für erste Fans bietet sich schon Ende Februar die Möglichkeit, „The Last of Us Part 2“ anzuzocken. Auf der PAX East in Boston wird es nämlich die erste öffentliche Anspielstation geben.

The Last of Us Part 2 gehört zu den am heißesten erwarteten Spielen in diesem Jahr. Die ersten glücklichen Fans dürfen sich in ein paar Tagen bereits selbst einen ersten Eindruck von Ellies neuem Abenteuer machen. Eine spielbare Demo wird es nämlich auf der PAX East in Boston, Massachusetts, geben.

Erste öffentliche Anspielmöglichkeit angekündigt

Die PAX East findet vom 27. Februar bis zum 1. März statt und wird die erste öffentlich anspielbare Demo von „The Last of Us Part 2“ bereitstellen. Wir in Deutschland müssen dagegen noch warten. Das Spiel erscheint am 29. Mai 2020 exklusiv für die PS4. Fraglich ist, ob es hierzulande bis dahin überhaupt öffentliche Anspielmöglichkeiten geben wird. Falls Sony diesbezüglich etwas ankündigt, erfahrt ihr es natürlich bei uns.

Mit Ellie und Dina auf Patrouille

In der Hands-On-Demo wird die „Patrol“-Mission gespielt. Medienvertreter konnten sie bereits bei einem Anspielevent im Herbst antesten. In diesem sehr frühen Kapitel des Spiels begleitet ihr Ellie und ihre Freundin Dina auf einer Patrouille rund um Jackson.

Auf Pferden kundschaften sie die verschneite Gegend nach Infizierten und Überlebenden ab. Die Gameplay-Demo soll rund eine Stunde lang sein und nur einen sehr kleinen Teil des Spiels zeigen.

Die verfügbaren Plätze für das Anspielen der Demo sind limitiert. Wer die Chance haben möchte, daran teilzunehmen, erhält im offiziellen PlayStation-Blog die passenden Informationen dazu.