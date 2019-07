The Last of Us 2 - Erscheinungsdatum wurde angeblich während Treffen von Sony und Naughty Dog festgelegt

The Last of Us 2

Wann erscheint „The Last of Us 2“. Angeblich gab es kürzlich ein Treffen, bei dem Sony und Naughty Dog, den Release des Action-Adventures festgelegt haben. Hier erfahrt ihr die Pläne. Das Warten auf The Last of Us 2 dauert weiter an. Bislang herrscht regelrechte Informationsdürre um das Action-Adventure aus dem Hause Naughty Dog. Die Fortsetzung, die eine erwachsene Ellie auf eine gefährliche Reise schickt, war aber anscheinend kürzlich Thema eines Treffens von Sony und Naughty Dog. Während diesem Geschäftstreffen haben sich Verantwortliche beider Unternehmen zusammengesetzt und – sofern die Informationen stimmen – das Erscheinungsdatum von „The Last of Us 2“ intern festgelegt. Die Informationen sollen von einem Naughty Dog-Mitarbeiter stammen, der sie heimlich weitergegeben hat. The Last of Us 2 Komponist teilt Musikstück zum kommenden Action-Adventure Erscheinungsdatum geleakt? Da Naughty Dog noch gewisse Aspekte am Spiel wie Animationen und Texturen der Umgebung sowie von Charakteren optimieren möchte, wolle man einen Release im Herbst 2020 in den Fokus nehmen. Sony würde den Titel anscheinend gerne früher in den Händlerregalen sehen, denn während der Besprechung haben sich beide Parteien auf den 22. Mai 2020 festgelegt – unter der Voraussetzung, dass Naughty Dog rechtzeitig die Entwicklung finalisieren kann. Geplant sei es, dass Release-Datum im Herbst zu enthüllen. „The Last of Us 2“ stelle laut den ans Licht gekommenen Informationen eine radikale Evolution in allen Belangen zum ersten Teil dar. So soll es interessante Erzählentwicklungen geben, die Licht auf unvorhergesehene Ereignisse werfen. Was genau damit gemeint ist, werden wir wohl erst im fertigen Spiel erfahren. © Naughty Dog

