The Last of Us 2 - Erscheint der Survival-Shooter doch noch in diesem Jahr?

Ein Händler hat den vermeintlichen Release-Termin von „The Last of Us 2“ gelistet. Demnach erscheint der Survival-Shooter noch in diesem Jahr für die PlayStation 4. Wahrscheinlicher ist allerdings ein Release im kommenden Jahr, weshalb dieses Datum mit großer Vorsicht betrachtet werden sollte.

Erst gestern haben wir über einen slowakischen Einzelhändler berichtet, der in seinem Onlineshop ein spezifisches Release-Datum für das kommende Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 angegeben hat. Demnach erscheint der Titel bereits am 28. November 2019 für PS4, Xbox One und PC.

Der Release-Termin für „The Last of Us 2“?

Nun hat eben dieser Retailer (Pro Gaming Shop) außerdem einen genauen Release-Termin zu Naughty Dogs Action-Adventure The Last of Us 2 gelistet, das exklusiv für die PlayStation 4 erscheint. Demnach wird es schon am 27. September 2019 so weit sein und ihr könnt gemeinsam mit Ellie in die Postapokalypse ziehen.

Da der 27. September ein Freitag ist und große Spiele vor allem an Dienstagen und Freitagen veröffentlicht werden, erscheint dieses Datum schon einmal nicht völlig abwegig. Außerdem ist bislang noch kein großer Sony-Titel bekannt, der im Herbst 2019 erscheinen soll, weshalb dieser Zeitraum für „The Last of Us 2“ bestimmt sein könnte. Doch trotz der vielen Berichte und Spekulationen, dass der Titel tatsächlich in diesem Jahr erscheinen wird, ist der Großteil der Meinung, dass der Release erst im Jahr 2020 ansteht.

Schließlich ist Naughty Dog gerade erst dabei die Motion-Capture-Arbeiten mit den Schauspielern zu beenden. Demnach könnte es also noch ein wenig dauern, ehe das komplette Spiel fertigentwickelt ist und im Presswerk vervielfältig werden kann.

Erst für die PS4, dann für die PS5?

Ein weiterer Grund ist der bevorstehen Release der PlayStation 5. Es ist anzunehmen, dass die Next-Gen-Konsole im November 2020 erscheint und damit genau sieben Jahre nach dem Release der PlayStation 4. „The Last of Us“ ist im Juni 2013 veröffentlicht worden und damit kurz vor der Einführung der PS4. Deshalb deuten sämtliche Hinweise darauf hin, dass Sony an dieser Erfolgsformel weiterhin festhalten und „The Last of Us 2“ kurz vor dem Release der PS5 veröffentlichen wird. Damit könnte das Action-Adventure einer der ersten Cross-Plattform-Titel sein, der für PS4 und PS5 erscheint.

Möglicherweise erscheint „The Last of Us 2“ also im Sommer 2020 für die PS4 und schließlich im November des selben Jahres für die PS5. Trotzdem ist ein Release für dieses Jahr nicht völlig auszuschließen.

Spätestens im Rahmen der E3 2019 im Juni werden wir aber wohl endlich Gewissheit haben und einen genauen Release-Termin spendiert bekommen.

Was meint ihr, erscheint „The Last of Us 2“ in diesem oder erst im nächsten Jahr? Schreibt uns gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.

