The Last of Us 2 - Erscheint das Spiel etwa früher als gedacht?

„The Last of Us“ erhält mit „The Last of Us 2“ eine Fortsetzung und anders als gedacht, kann man den zweiten Teil eventuell schon bald erleben. Was aufmerksame Fans jüngst entdeckt haben verraten wir euch in der News.

Seit The Last of Us im Jahr 2013 erschien, freuen sich Fans auf einen zweiten Teil. Die Spekulationen wuchsen über die Jahre und in den letzten Monaten gab es viele Gerüchte über den Release von The Last of Us 2.

Bis dato äußerten sich weder Naugthy Dog, noch Sony zu irgendwelchen Gerüchten und Hinweisen. Dazu kommt, dass Sony dieses Jahr die E3 auslassen wird und sich mit Informationen zu Veröffentlichungen und Projekten bedeckt hält. Nachdem sich Naughty Dog allerdings kürzlich diverse Entwickler als Verstärkung ins Boot holte, könnten sich die Gerüchte über die Abschlussphase der Entwicklung von The Last of Us 2 als richtig herausstellen.

„The Last of Us 2“ – „demnächst erhältlich“

Bisher ist kein offizieller Release-Termin bekannt, doch auf der offiziellen Website von Sony wird „The Last of Us 2“ für Deutschland, Frankreich, Italien, die Vereinigten Königreiche und den Niederlanden nun als „demnächst erhältlich“ aufgeführt. Damit teilt sich der Titel diesen Status mit einigen anderen Titeln, die bereits bestätigt in den nächsten Monaten erscheinen.

„Demnächst erhältlich“ könnte im Prinzip alles heißen und geplante PS4-Spiele wie zum Beispiel Death Stranding werden gar nicht aufgeführt. Das könnte aber auch bedeuten, dass diese noch nach „The Last of Us 2“ erscheinen.

Die Story und der Multiplayer-Modus

Über die Story, die fünf Jahre nach dem ersten Teil spielt, gibt es noch keine aussagekräftigen Infos, auch in diesem Fall halten sich Naughty Dog und Sony bedeckt.

„Hol dir einen ersten Eindruck von den Figuren, denen Joel und Ellie in der nächsten Phase ihrer verzweifelten Reise durch eine zerbrochene Welt begegnen“, so die Beschreibung zum Spiel.

Neben dem normalen Story-Modus wird es in „The Last of Us 2“ einen Multiplayer-Modus geben. Auch der bereits bekannte Modus „Factions“ soll wieder dabei sein, in dem ihre in kleinen Teams eure Gegner bekämpft.

