The Last of Us 2 - Erscheint angeblich schon im Februar 2020 mit vier unterschiedlichen Versionen

Wann erscheint „The Last of Us 2“? Diese Frage stellen sich die Fans des Spiels schon seit dem ersten Trailer. Nun gibt es erneut Gerüchte zu einem baldigen Release. Doch im Gegensatz zum Rest kommen diese mit deutlich mehr Details daher.

The Last of Us 2 dürfte einer der am sehnlichsten erwarteten Titel für die PlayStation 4 sein. Kein Wunder, schließlich hat der Erstling mit seinen großartigen Charakteren und einer denkwürdigen Story dafür gesorgt, dass er für immer in unseren Köpfen und Herzen bleibt.

The Last of Us 2 Wird laut mitwirkendem Schauspieler „das beste Spiel aller Zeiten“!

Dementsprechend hoch ist das Interesse an einem finalen Release-Termin für „The Last of Us 2“. Bislang haben sich die Macher bei Naughty Dog noch nicht dazu geäußert. Gerüchte gab es immer wieder, doch nun gibt es erstmals Gerüchte, die gleichzeitig einige Details mit sich bringen.

Erscheint The Last of Us 2 schon im Februar 2020?

Die Infos stammen von Analyst ZhugeEx, der sie wiederrum von einem User namens agentkicker aus dem Japanischen übersetzt hat. Letzterer hatte seine Insider-Fertigkeiten schon mit Death Stranding unter Beweis gestellt und den Release-Zeitraum noch vor der Bekanntgabe auf November 2019 eingegrenzt.

Jetzt behauptet er, dass „The Last of Us 2“ im Februar 2020 auf der PS4 erscheinen wird. Das Besondere daran: Er behauptet sogar, dass es gleich vier unterschiedliche Versionen zu „The Last of Us 2“ geben wird. Eine Standard-Edition sowie eine Special-, Collector's- und Ellie-Version.

The Last of Us 2 Kommt nun wohl doch erst 2020

Während die ersten drei ziemlich offensichtlich erscheinen, könnte gerade die Ellie-Version auf die Echtheit dieser Info schließen lassen. Das erste „The Last of Us“ hatte bereits eine Joel-Edition. So würde es also Sinn machen, nach dem Protagonistenwechsel eine Ellie-Edition anzubieten. Natürlich handelt es sich hier um Spekulationen. Weder Naughty Dog noch Sony haben einen Release-Termin für „The Last of Us 2“ bislang bestätigt.