The Last of Us 2 - Entwickler wollen Charaktere bieten, die Videospielgeschichte schreiben

Das Action-Adventure „The Last of Us 2“ von Naughty Dog zählt schon jetzt zu den am sehnlichsten erwarteten Spielen des kommenden Jahres. Dabei soll der PS4-Vorzeigetitel die Welt der Videospiele für immer verändern und technisch neue Maßstäbe setzen. Auch bei den Charakteren legt der neue Teil kräftig zu.

The Last of Us 2 spinnt im kommenden Jahr die packende und emotionale Geschichte um Ellie und Joel weiter. Entwickler Naughty Dog will mit der Protagonistin nicht weniger als den komplexesten und differenziertesten Charakter in der Geschichte der Videospiele erschaffen.

The Last of Us 2 Naughty Dog bringt die PlayStation 4 mit dem Spiel ans Limit

Die Charaktere in The Last of Us 2

In einem Interview äußerste sich Halley Gross, Narrative Lead und Co-Autor bei Naughty Dog, zu ihrer Arbeit und sprach über die Charaktere im kommenden Blockbuster „The Last of Us 2“:

„Jeden Tag, an dem ich arbeite, habe ich die Möglichkeit, mit Designern und Animatoren, Tonleuten und Charakterdesignern zusammenzuarbeiten. Wir alle arbeiten an einer Vision, wie man den komplexesten, differenziertesten Charakter in einem Videospiel macht.“

Neben Ellie spielen außerdem ihre Freundin und Joel eine wichtige Rolle, während die Entwickler bereits zu verstehen gaben, dass jeder NPC im Spiel einen Namen haben werde. Feinde sollen sich untereinander erkennen können, was für eine noch persönlichere Spielerfahrung sorgen soll.

So komplex wird Ellie im Spiel

Auf Protagonistin Ellie kam Gross wie folgt zu sprechen:

„Was wir wirklich versuchen, ist, Ellie dabei zuzusehen, wie sie herauszufordert, was aus ihr werden kann, wenn sie in einer so feindlichen Umgebung aufwächst. Ein Teil der Arbeit besteht leider darin, deine Charaktere zu quälen, sie in schwierige Situationen zu bringen, ihre Werte zu testen und ihren Antrieb zu testen. Während wir Ellie lieben und wirklich gespannt sind, sie aufwachsen zu sehen, werden wir sie nicht verhätscheln.“

The Last of Us 2 Motion Matching will für noch realistischere Animationen sorgen

Klingt als ständen Ellie in „The Last of Us 2“ schwierige Zeiten bevor. Bis wir uns selbst von den Qualitäten des Spiels überzeugen können, müssen wir uns allerdings noch ein wenig gedulden. Das Action-Adventure erscheint am 21. Februar 2020 für PlayStation 4.