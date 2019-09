The Last of Us 2 - Ellies Bewegungsvielfalt, neue Infizierte und mehr im neuen Gameplay-Video

The Last of Us 2

Zahlreiche neue Gameplay-Eindrücke zu „The Last of Us 2“ machen heute die Runde, die von einem Media-Event in Los Angeles stammen. Sie zeigen sowohl einige ruhige als auch einige brutale Szenen aus dem Spiel. Diese Woche stellt für The Last of Us 2-Fans eine Offenbarung dar. Das heiß erwartete Spiel wurde vor einigen Tagen mit einem frischen Trailer und dem Erscheinungsdatum bedacht. „The Last of Us 2“ erscheint am 21. Februar 2020 im Handel. Das Spiel ist sogar so groß, dass es auf 2 Discs ausgeliefert wird. The Last of Us 2 Inhalt des Entwicklerbriefs der Sammler-Edition bekannt Brandneues Gameplay Nun gibt es noch mehr aus dem Spiel zu Bestaunen. Wir präsentierren euch einige Gameplay-Videos von PlayStation, die das Spiel näher vorstellen. Neben einem gemächlichen Ausritt mit Ellie und Dina zeigen sich auch einige Kämpfe von ihrer rauen Seite. Nämlich dann, wenn Ellie Rache an denen übt, die ihren nahestehenden Freunden Schaden zufügen wollen. Des Weiteren wird Ellies bessere Mobilität zur Schau gestellt sowie neue Arten von Feinden und Infizierten. Unter anderem muss sich Ellie nun vor Wachhunden zur Wehr setzen, die es ihr deutlich schwerer machen, sich zu verstecken. Die Videos haben wir unten für euch eingebunden. The Last of Us 2 Ab sofort könnt ihr die Special Edition bei Saturn vorbestellen „The Last of Us 2“ erscheint in verschiedensten Ausführungen. Gerade für Sammler ist da so einiges dabei. Ihr könnt euch neben der Standard Edition zudem zwischen einer Special Edition und einer Collector's Edition entscheiden. Vielleicht gehört ihr sogar zu den Glücklichen, die die Ellie Edition samt Rucksack aus dem Spiel ergattern können. Allerdings scheint es etwas schwerer zu sein, an sie heranzukommen. Alle Infos zu den Sammler-Ausgaben gibt es hier. Passend zum gestrigen Outbreak Day lässt sich obendrein für sehr kurze Zeit ein kostenloses PS4-Theme mit Ellie sichern.

