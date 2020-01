The Last of Us 2 - Deluxe-Artbook mit neuen Einblicken in Ellies Abenteuer angekündigt

The Last of Us 2

Zu „The Last of Us 2“ wird ein Deluxe-Edition-Artbook erscheinen, wie Naughty Dog und der Dark Horse-Verlag ankündigen. Die Premiumausgabe enthält eine Lithografie und schöne Alternativ-Cover mit Ellie. Ellies Rachefeldzug, den wir in The Last of Us Part 2 erleben werden, startet am 29. Mai 2020 exklusiv auf der PS4. Neue Szenen oder Bilder hat Naughty Dog seit der Verschiebung des Action-Adventures nicht mehr veröffentlicht. Nun wurde aber ein Deluxe-Edition-Artbook angekündigt, das neue Impressionen zeigt. The Last of Us 2 Ist 50 Prozent größer als der Vorgänger Artbook zu The Last of Us Part 2 Das Deluxe-Edition-Artbook umfasst wie die schon vorbestellbare Standard-Edition rund 200 Seiten voller bislang nicht gezeigter Artworks und Kommentare der Entwickler bei Naughty Dog. Für das Artbook arbeitet der Entwickler mit dem Verlag Dark Horse zusammen. Bei Amazon ist die Deluxe-Variante noch ohne Preis gelistet, in den USA kostet sie 89,99 US-Dollar. Die Standard-Ausgabe gibt es hierzulande für 33 Euro. Als Erscheinungsdatum wird der 17. Juni angegeben. Lithografie und schöne Cover Das Besondere der Deluxe-Edition ist eine beigelegte Lithografie und ein Schuber samt alternativer Cover. Die Lithografie zeigt Ellie und Dina auf Pferden, die sich gegen Infizierte zur Wehr setzen. Die alternativen Cover auf dem Buch und dem Schuber zeigen Ellie jeweils unter einem Baum mit einer Machete oder einer Gitarre. Während das Bild mit der Gitarre sehr friedlich anmutet, will sich Ellie auf dem anderen Cover vor Seraphiten schützen. Das unterstreicht den brutaleren Ton, den das Spiel gegenüber des Vorgängers haben soll. Alle weiteren bislang bekannten Informationen zu „The Last of Us 2“ erhaltet ihr in unserer Vorschau. © Naughty Dog/Dark Horse © Naughty Dog/Dark Horse

