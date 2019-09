The Last of Us 2 - [Ausverkauft] Die Collector's Edition kann jetzt vorbestellt werden

The Last of Us 2

Die Collector's Edition von „The Last of Us 2“ kann ab sofort vorbestellt werden. Die Sammlerversion fällt dabei ziemlich umfangreich aus und könnte schnell vergriffen sein. Update vom 26. September 2019 Derzeit ist die Collector's Edition bei Amazon auskverkauft, wir werden euch informieren, sobald diese wieder verfügbar sein sollte. Originalmeldung vom 25. September 2019 Die heiße Vorverkaufsphase von The Last of Us 2 hat begonnen und ermöglicht uns grandiose Sondereditionen des am 21. Februar 2020 erscheinenden PS4-Exklusivtitels. Am besten man greift dabei möglichst schnell zu, denn die Fangemeinde um das Action-Adventure ist groß. Derzeit erhaltet ihr die Collector's Edition nur im PlayStation Store und bei Amazon. Mit der Vorbestellung profitiert ihr nicht nur von einer Preisgarantie und sichert euch den Titel pünktlich zum Release, sondern erhaltet eine zusätzlich Munitionskapazität-Verbesserung für Ellies Pistole zum Start des Spiels und ein Fertigungshandbuch, das bereits zu Spielbeginn Zugriff auf neue Rezepte und Verbesserungen gewährt. Collector's Edition zu The Last of Us 2 The Last of Us 2 Collector's Edition bei Amazon vorbestellen!* © Sony Interactive Entertainment Spiel im Steelbook

30 cm große Ellie-Statue

Mini-Artbook mit 48 Seiten (als Buch und digital)

Dynamisches PS4-Design

Lithografie und Dankesschreiben

6 Pins

digitaler Soundtrack

Ellies Armband

6 PSN-Avatare

Vorbesteller erhalten mehr Tragekapazität für Munition und ein Crafting Training Manual Der Preis bei Amazon beträgt 209,99 Euro. Special Edition zu The Last of Us 2 The Last of Us 2 Special Edition bei Amazon vorbestellen!* © Sony Interactive Entertainment Spiel im Steelbook

Mini-Artbook mit 48 Seiten

Dynamisches PS4-Design

6 PSN-Avatare

Vorbesteller erhalten mehr Tragekapazität für Munition und ein Crafting Training Manual Standard Edition zu The Last of Us 2 The Last of Us 2 Standard Edition bei Amazon vorbestellen!* © Sony Interactive Entertainment Vollversion des Spiels

Vorbesteller der physischen Version erhalten mehr Tragekapazität für Munition und ein Crafting Training Manual

Vorbesteller der digitalen Version erhalten ein PSN Avatar mit dem Motiv von Ellies Tattoo *Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.

