The Last of Us 2 - Ashley Johnson hat den Release-Termin scheinbar verraten

Anscheinend hat sich Ellie-Synchronsprecherin Ashley Johnson während eines Interviews verquatscht und versehentlich den Release-Termin zu „The Last of Us 2“ verraten.

Da Sony auf der diesjährigen E3 in Los Angeles nicht anwesend war, gab es weder neue Infos zu der kommenden Next-Gen-Konsole PlayStation 5, noch zu dem Survival-Shooter The Last of Us 2 von Entwickler Naughty Dog. Fans warten derzeit noch immer auf einen offiziellen Release-Termin. Während der PS4-Exklusivtitel „Death Stranding“ vor kurzem ebenfalls ein genaues Datum spendiert bekommen hat und noch in diesem Jahr erscheinen wird, scheint „The Last of Us 2“ tatsächlich erst 2020 für die PlayStation 4 zu erscheinen.

The Last of Us 2 Komponist teilt Musikstück zum kommenden Action-Adventure

Ist das der Release-Termin?

Einen weiteren Hinweis für diese Theorie lieferte nun die Schauspielerin und Synchronsprecherin Ashley Johnson, die der Protagonistin Ellie die Stimme leiht.

Johnson wurde während eines Interviews bei Critical Role gefragt, wann „The Last of Us 2“ erscheinen wird. Sie begann ihre Antwort mit den folgenden Worten: „Äh, ich denke es kommt im Feb-“. Anscheinend bemerkten aber weder Ashley Johnson noch Brian W. Foster die eigentlich interessante Information, die Johnson sicherlich nicht hätte verraten dürfen, denn der Moderator fuhr in dem Moment, als die Schauspielerin das Wort Februar formulieren möchte, mit seiner Frage fort.

Diese Stelle könnt ihr euch bei 1:07:26 selbst anschauen bzw. anhören. Das Video haben wir für euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

Auf ReSetEra bestätigte Brancheninsider ZhugeEX, dass dies das aktuelle interne Veröffentlichungsdatum von Naughty Dog sei. Es scheint also noch nicht gänzlich endgültig zu sein, weshalb es Sony möglicherweise noch nicht öffentlich bekannt gegeben hat. Im Grunde scheint es aber ziemlich klar, dass „The Last of Us 2“ nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird, da mit „Death Stranding“ schon ein anderes AAA-Game von Sony in den Startlöchern steht.

Deshalb erscheint Februar 2020 als Release-Termin recht wahrscheinlich. Möglicherweise erscheint „The Last of Us 2“ im kommenden Jahr außerdem für die PlayStation 5.