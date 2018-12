The Last Campfire - Neues Indie-Adventure von Hello Games angekündigt

Hello Games, die Macher von LostWinds und No Man's Sky, arbeiten an einem neuen Indie-Spiel. The Last Campfire schickt die Spieler auf eine zauberhafte Reise, die sie nicht vergessen sollen.

Die Macher von LostWinds und No Man's Sky arbeiten an einem neuen Spiel, das während The Game Awards 2018 angekündigt wurde. Der Titel lautet The Last Campfire und es handelt sich hierbei um ein Adventure mit minimalistisch geschichtlichen Einlagen und Puzzle-Elementen.

Hello Games Short

Hello Games gibt zu verstehen, dass The Last Campfire ein Hello Games Short wird. Die geschichtlichen Einlagen werden demnach sehr minimalistisch transportiert und mit wenigen Elementen auserzählt. Zudem wird der Titel sicherlich über eine kurze Spielzeit verfügen.

Inhaltlich werden die Spieler in den Dunklen Wald geschickt, während sie eine wunderschöne Wildnis erforschen dürfen, auf ein unbekanntes Volk treffen und seltsamen Kreaturen begegnen. Der Titel soll 2019 für den PC veröffentlicht werden. Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht.

