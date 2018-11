Landwirtschafts-Simulator 19 - Release-Rabatt: 20% sparen zum Launch!

Bei Gamesplanet sichert ihr euch zum Release den Landwirtschafts-Simulator 19 zum absoluten Schnäppchenpreis. Zusammen mit dem Bezahlanbieter Amazon Pay sichert ihr euch so bis zu 20 Prozent Rabatt und dürft somit richtig viel Geld sparen!

In zwei Wochen ist es endlich soweit: Spieler in aller Welt dürfen sich endlich in den Landwirtschafts-Simulator 19 stürzen! Die preisgekröhnte Reihe erscheint mit einem neuen Teil am 20. November 2018 und begeistert mit einer völlig neuen Grafik-Engine, einer unglaublichen Anzahl an Fahrzeugen und ermöglicht erstmals die Aufzucht von Pferden.

Das muss gefeiert werden!

Unser Partner Gamesplanet bietet den Landwirtschafts-Simulator 19 zum Release zu einem unglaublichen Schnäppchenpreis an. Der reguläre Kaufpreis von 34,99 Euro liegt hier bei nur 31,49 Euro und wenn ihr zusätzlich noch Amazon als Zahlungsmethode wählt, gibt es weitere 3 Euro Rabatt obendrauf. Letztendlich zahlt ihr also nur 28,49 Euro!

Das Angebot gilt nur für kurze Zeit, also sichert euch noch jetzt euer persönliches Angebot!

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Gamesplanet handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.