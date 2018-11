Landwirtschafts-Simulator 19 - Gameserver-Hoster Nitrado stellt private Server zur Verfügung

Unsere Freunde von Nitrado bieten ab sofort private Server für den Mehrspielermodus des Landwirtschafts-Simulators 19 an. Die IT-Profis versprechen ruckelfreien Spielspaß in bester Qualität.

Vor kurzem ist der neueste Ableger des Landwirtschafts-Simulators für den PC veröffentlicht worden. Das Simulationsspiel des Schweizer Entwicklers Giants Software gehört zu den beliebtesten und meisterverkauften Computerspielen in Deutschland. Besonders interessant ist für viele Spieler aber der Mehrspielermodus, der es ermöglicht gemeinsam mit Freunden Felder zu bewirtschaften, Traktoren sowie Erntemaschinen zu bedienen und sich um die verschiedenen Tiere zu kümmern.

Benötigt ihr Hilfe, zum Beispiel beim Abbau eines Feldes, dann könnt ihr einen Mitspieler fragen, ob er für euch die Ernte übernehmen möchte. Als Dank seid ihr in der Lage, ihm dafür einen kleinen Obolus zu überweisen – oder auch nicht, je nachdem, wie es euch so passt. Die Server lassen sich übrigens sowohl lokal als auch dediziert hosten, sodass grundsätzlich keine Grenzen vorhanden sind.

Landwirtschafts-Simulator 19 Alles neu macht die Farm?

Gameserver-Hoster Nitrado stellt die privaten Server

Passend dazu stellen die IT-Profis von Nitrado private Server zur Verfügung, die ruckelfreien Spielspaß im Mehrspielermodus in bester Qualität bieten.

Von allem etwas mehr

"Die neue Version bietet passionierten Spiele-Landwirten mehr Nutzpflanzen, wie Baumwolle und Hafer, mehr Tiere sowie zwei komplett neue Umgebungen. Zusätzlich gibt es erstmals Pferde zur Pflege und zum Reiten. Und auch der Fuhrpark erweitert sich: Die legendären und originalgetreu dargestellten Maschinen erhalten Zuwachs und so wählen Genre-Fans zwischen noch mehr Typen und Marken aus, um den eigenen Betrieb zu bewirtschaften. Außerdem halten die Macher ein neues Missionssystem bereit, das Teilnehmern die gesamte Spieltiefe offenbart."

Einfach hosten – mit Nitrado

Mit Nitrado ist der Traktorritt nur einen Klick entfernt. Als weltweit führender Anbieter im Bereich Gameserver- und Applikations-Hosting liefern die IT- und Gaming-Profis Infrastruktur und technische Expertise aus einer Hand. Anmeldung und Buchung dauern nur wenige Sekunden. Let‘s play!

Was ist Nitrado?

Auf Nitrado.de können Kunden Game- und Voiceserver sowie Webspace zur sofortigen Nutzung mieten. Die IT-Profis beschäftigen knapp 40 feste Mitarbeiter am Hauptsitz in Karlsruhe und in der amerikanischen Niederlassung in Reno. Mit rund 100.000 aktiven Kunden führt marbis den Markt im Bereich Gameserver-Vermietung an. Das Unternehmen bietet sämtliche Lösungen aus einer Hand und ist im vollständigen Besitz seiner Hardware. Mehr Informationen auf Nitrado.