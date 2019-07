Kurioses - TF-19 WASP: Echter Flammenwerfer-Aufsatz für Drohnen

Das Produkt ist ab morgen im Handel erhältlich und gilt zumindest in den USA nicht als Waffe. In Deutschland sieht die Sachlage natürlich anders aus.

Der im US-Bundesstaat Ohio ansässige Hersteller Throwflame macht seinem Namen alle Ehre und plant für den morgigen Donnerstag die Veröffentlichung eines Flammenwerfer-Aufsatzes für Flugdrohnen. Während es sich laut US-Recht nicht um eine klassische Waffe handelt, sieht die Lage in Deutschland anders aus. Doch werfen wir zunächst einen Blick auf die Ausstattung.

Bis zu 100 Sekunden Dauerfeuer

Eine Tankfüllung des Aufsatzes fasst 3,8 Liter und reicht für 100 Sekunden Dauerfeuer – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Reichweite der Flamme beträgt laut Datenblatt 25 Fuß, was umgerechnet rund 7,62 Metern entspricht. Das Gewicht wird mit 4 lbs (etwa 1,81 kg) angegeben.

Für waffenähnliche oder andersartig gefährliche Vorrichtungen an Drohnen gelten in Deutschland strenge Restriktionen. Für private Zwecke dürfte es daher ausgeschlossen sein, hierzulande eine Betriebszulassung für die „TF-19 WASP“ zu erhalten. Vor einem Import dieses Kuriosums sollten sich Interessenten also unbedingt beim zuständigen Amt informieren.

Throwflame verkauft den Flammenwerfer-Aufsatz für rund 1.500 US-Dollar (etwa 1.330 Euro). Als Drohnenplattform empfiehlt der Hersteller den Octocopter Spreading Wings S1000 des Marktführers DJI, der gut 4.000 Euro kostet.