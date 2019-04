Kurioses - Schwarzes Loch ist Inspiration für urkomische Gaming-Memes

Nachdem ein weltweites Netzwerk von Teleskopen erstmals den Schatten eines Schwarzen Lochs fotografieren konnte und die Entdeckung um die ganze Welt ging, stürzt sich nun die Gaming-Community auf dieses Phänomen und erstellt zum Großteil recht humorvolle Memes.

Die junge Informatikerin Katie Bouman schaffte Großartiges, denn mithilfe einer Gruppe von Wissenschaftlern und einigen Hilfsmitteln gelang ihr die historische Aufnahme eines schwarzen Lochs. Acht Radioteleskope auf vier Kontinenten und ein von ihr entwickelter Algorithmus waren nötig, um das zu schaffen.

© Katie Bouman / PlayNation Bildmontage

„Ich freue mich so darüber, teilen zu können, woran wir im letzten Jahr gearbeitet haben! Keiner dieser Algorithmen oder Personen haben dieses Bild gemacht, es brauchte ein erstaunliches Talent eines Teams von Wissenschaftlern aus aller Welt und jahrelange harte Arbeit“, schrieb Katie Bouman auf Facebook.

Eine Inspiration für witzige Gaming-Memes

Jeder, der im Internet aktiv ist, stolperte die letzten Tage garantiert über das eine oder andere Meme über das entdeckte schwarze Loch. Auch wenn das Bild recht unscharf ist, schaffte die Gaming-Community es, daraus witzige Bilder zu zaubern.

Erst einmal das Original!

Scientists have obtained the first image of a black hole, using Event Horizon Telescope observations of the center of the galaxy M87. The image shows a bright ring formed as light bends in the intense gravity around a black hole that is 6.5 billion times more massive than the Sun pic.twitter.com/AymXilKhKe — Event Horizon 'Scope (@ehtelescope) 10. April 2019

Zoomen und verbessern!

Reaper-Invasion?

Bist du es, Sonic?!

Black hole looking a little familiar. pic.twitter.com/1C1okTpfkm — Linkabel (@AbelMunizJr) 10. April 2019

Hier verstecken sie sich also!

Wenn man rein zoomt und das Bild verbessert, wird die volle Zerstörungskraft sichtbar!

The photo of the black hole is blurry, but if you zoom and enhance then you can see its full destructive power pic.twitter.com/c1wPV0vmrC — Mark Doherty (@dohertymark) 10. April 2019

Neblulak, du bist dran!

So I found out about the news about the #BlackHole and all I can see is a certain #pokemon .... pic.twitter.com/45vbwa5MDK — 🍰DeviCat🍰 (@DeviCatOutlet) 10. April 2019

Auch die Galaxie spielt gerne Yu-Gi-Oh!

Why is nasa freaking out about thier black hole pic when yugioh has had one for years pic.twitter.com/ka9yWwPgvh — Dan Mason ダン·メイソン (@DanMasonVapor) 10. April 2019

Heißt die dunkle Seite willkommen!

PRAISE THE AGE OF DARKNESS pic.twitter.com/uXX9SCpHvP — O Trindade (@bonfireXlit) 10. April 2019

Seht ihr es auch?

Arbeit für den Doom-Slayer

Mittlerweile gibt es unzählige, witzige Memes über das Schwarze Loch. Habt ihr auch welche gefunden? Teilt eure Entdeckungen gern mit uns unterhalb der News in den Kommentaren.