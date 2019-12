Kurioses - Pornhub: Über diese Konsolen greifen die Nutzer auf die Seite zu

Ein neues Jahr, eine neue Pornhub-Statistik. Wie die Insights in diesem Jahr ausgefallen sind und welche Konsolen-Vorlieben die Zahlen enthüllen, lest ihr im Folgenden.

Es geht auf das Ende von 2019 zu und so sah sich Pornhub in seiner alljährlichen Verantwortung Aufklärung zu betreiben. Natürlich in Form von Statistiken, die zeigen, welche Konsolen zum Streaming des pikanten Videomaterials am meisten genutzt wurden.

Fortnite Schwarzes Loch: Suchanfragen bei Pornhub stiegen zum Serverausfall um 9.640 Prozent

Pornhub auf PS4, Xbox und Nintendo 3DS

Vielleicht liegt es an den Exklusivtiteln der einzelnen Konsolen, dass einige Nutzer sich durch die zur Verfügung stehenden Spiele einfach nicht ausgelastet fühlen und sich einen anderweitig befriedigenden Zeitvertreib suchen. Pornhub scheint dafür ein beliebtes, alternatives Ziel zu sein.

Doch wer sind die größten Lustmolche unter den Konsolen-Nutzern?

Es sind die unanständigen PlayStation-Besitzer! Mit einem stolzen Anteil von 51,5 Prozent tragen sie am meisten zu den Klickzahlen auf Pornhub bei, mit 34,7 Prozent folgen anschließend Xbox-Spieler, die PS Vita nutzen 9,1 Prozent und auf rund 4,7 Prozent verteilen sich anständige Nintendo-Spieler.

Interessant ist vor allem, dass der Zugang über die PS Vita im Vergleich zu 2018 um 23 Prozent gestiegen ist. Offenkundig ist ein flexibler und mobiler Zugang inzwischen attraktiver geworden.