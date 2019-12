Kurioses - Pornhub offenbart, nach welchen Videospiel- und Filmfiguren am meisten gesucht wird

Die in jedem Jahr veröffentlichten Statistiken von Pornhub geben immer so manch pikantes Geheimnis preis. Besonders interessant für uns ist hierbei natürlich, nach welchen Charakteren aus Filmen und Videospielen sich die Seitenbesucher so verzehren.

Vielen scheint die Zeit, die sie mit einzelnen Film- oder Videospielfiguren verbringen, nicht vollends auszureichen oder zu wenig intim zu sein. So ist die Zuneigung zu einigen Charakteren wohl teilweise derart ausgeprägt, dass Fans sich ihnen anderweitig widmen möchten – auf Pornhub zum Beispiel.

Welche Spiele, Filme oder einzelne Damen und Herren hierbei am gefragtesten sind, seht ihr in der aktuellen Pornhub-Statistik, die die Gelüste des Jahres 2019 in Zahlen packt.

Videospiel-Liebe auf Pornhub

Dass sich anscheinend so einige Gamer unter den Pornhub-Usern befinden, hat bereits das in diesem Jahr erfolgte Fortnite-Phänomen verdeutlicht, von dem wir ebenfalls berichtet haben:

Fortnite Schwarzes Loch: Suchanfragen bei Pornhub stiegen zum Serverausfall um 9.640 Prozent

Doch wie viel Interesse tatsächlich existiert, zeigen umso mehr die diesjährigen Statistiken der Porno-Website, die außerdem offenbaren, wonach genau sich die Nutzer sehnen. Ganz oben auf der Liste der meistgesuchten Videospiele steht dabei Overwatch, dicht gefolgt von, wer hätte es gedacht, Fortnite. Auf dem dritten Platz macht es sich tatsächlich Pokémon bequem.

Warum sich Minecraft direkt dahinter positioniert, ist uns allerdings noch nicht so ganz klar. Eventuell locken die Seitenbetreiber nicht nur volljährige Nutzer an oder Pornhub wird gelegentlich mit der Google-Suchmaschine verwechselt.

Welche Videospiel-Charaktere auf Pornhub konkret gesucht wurden, lest ihr in den Top 5:

Zelda Lara Croft D. Va Super Mario Bowsette

Kurioses Pornhub: Über diese Konsolen greifen die Nutzer auf die Seite zu

Comic-Helden auf Pornhub

Wir wollen zwar keine Klischees bestätigen, die Statistiken zeichnen allerdings ein recht klares Bild, wenn man sich die Suche nach den meistgesuchten Film- und TV-Charakteren anschaut. Denn unter den Top 3 der meistgesuchten Film- und Serien-Charaktere sind die drei Folgenden:

Avengers Harley Quinn Teen Titans

Offenbar sind also vor allem Comic-Figuren ausgesprochen beliebt unter Pornhub-Nutzern, ebenso wie „Star Wars“-Protagonisten und weitere Helden und Schurken aus dem Marvel- und DC-Universum. Doch auch TV-Show-Lieblinge aus „Family Guy“, „Die Simpsons“, „American Dad“ oder „Rick and Morty“ sieht man scheinbar nur zu gern in promiskuitive Handlungen verstrickt.

Alle weiteren Ergebnisse der Insights findet ihr unterhalb in den Quellen. Findet ihr euch unter den Nutzer-Ergebnissen wieder? Legt unterhalb dieses Beitrags, doch einfach mal eine Beichte ab und befreit euch von allen Sünden.