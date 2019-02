Kurioses - Neue Konsole sieht aus wie eine Brust und kann nur Hentai-Games spielen

Noch in diesem Jahr wird eine brandneue Konsole auf den Markt kommen, die sogar die Xbox One X in den Schatten stellt. Sie sieht aus wie eine Brust und kann lediglich Hentai-Games abspielen.

Die nächste Konsolengeneration ist gar nicht mehr so weit entfernt, da müssen sich Sony und Microsoft bereits fürchten. Bereits in diesem Jahr erscheint ein neues Konkurrenz-Modell, das es in sich hat: Die Nutaku-Konsole.

Wer in den weniger jugendfreien Sphären des Internets unterwegs ist, wird sich jetzt bereits "oh nein, bitte nicht" denken.

Und ja, es ist wirklich so: Diese Konsole wurde von einem Anbieter für Hentai-Spiele entwickelt, um mit ihr ausschließlich eben solche Hentai-Spiele zu zocken.

Die passende Brust-Form

Nutaku gilt im Westen nicht ohne Grund als Marktführer für virtuelle Porno-Spielchen, die auf traditionellen Konsolen und inzwischen auch bei Steam größtenteils verboten sind. Sonderlich überraschend ist das nicht, immerhin sind die Inhalte außerordentlich explizit und nun wirklich nicht für Kinder geeignet.

© Nutaku Games

Die passende Form hat die Konsole ebenfalls, sie ist nämlich mehr oder weniger einer weiblichen Brust nachempfunden. Dem Hersteller zufolge soll sie sich beim Anfassen auch möglichst "fleischig" anfühlen. Der Nippel auf der Oberseite stellt übrigens einen Power-Knopf dar, wie die Verantwortlichen auf ihrer Website erklären.

(Kein Wunder, dass das Gerät inzwischen ausverkauft ist.)

Viele Spiele vorinstalliert

Technisch ist die Nutaku-Konsole natürlich alles andere als überragend, doch auf die Spezifikationen kommt es gar nicht an. Ein HDMI-Port, zwei USB-Ports, ein Audio-Jack, ein Ladekabel und ein WLAN-Modul sind als Grundgerüst verbaut.

Merkwürdigerweise ist der Konsole kein Controller beigelegt, aber eventuell rechnen die Macher schlichtweg nicht damit, dass die Spieler überhaupt freie Hände aufweisen können.

Eine Auswahl an kostenlosen und kostenpflichtigen "Premium-Erwachsenen-Spielen" ist des Weiteren bereits von Haus aus installiert. Welche das sind, keine Ahnung. Grenzenloser Spielspaß.