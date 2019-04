Kurioses - Millionär kündigt echtes Battle Royale an und will dafür eine eigene Insel mieten

Ein Millionär möchte sein eigenes „Battle Royale“-Event veranstalten. Insgesamt 100 Personen sollen sich auf einer eigens angemieteten Privatinsel duellieren. Der Gewinner erhält knapp 115.000 Euro.

Das „Battle Royale“-Genre stößt in Videospielen noch immer auf grenzenlose Beliebtheit, jetzt wird es in die Realität verfrachtet: Ein anonymer Millionär plant ein großes Real-Life-Event, bei dem es nicht nur um die Ehre, sondern obendrein auch um eine ganze Menge Geld geht.

Planungen für eine entsprechende Veranstaltung wurden durch HushHush bekannt, einem Onlinehändler für besonders Wohlhabende. Der Millionär kooperiert mit der Plattform bei der Suche nach Personen, die ihm bei der Durchführung des Events helfen können.

100 Spieler, 1 Gewinner

Insgesamt 100 Personen sollen auf einer Privatinsel ausgesetzt werden, die vom Millionär speziell für das Event angemietet wird. Blut soll dabei übrigens nicht fließen: Geschossen wird ausschließlich mit Softair-Waffen und jeder Spieler verfügt über eine berührungsempfindliche Körperpanzerung, die den Schaden an die Veranstalter meldet.

Derzeit ist geplant, dass die Veranstaltung im Winter stattfinden und drei Tage lang bei jeweils zwölf Stunden Laufzeit dauern wird. Grundsätzlich soll alles vom Millionär bezahlt werden: Essen, Camping-Ausrüstung, medizinische Versorgung, Logistik, Waffen, Munition, Rüstung und Equipment werden gestellt. Der Sieger darf sich letztendlich sogar über ein Preisgeld in Höhe von 115.000 Euro freuen.

Frühe Planungsphase für das Battle Royale

Derzeit befindet sich die Veranstaltung noch in der frühen Planungsphase, weshalb keine näheren Details bekannt sind. Auf HushHush wird deshalb ein „Game-Designer“ gesucht, der bei der Durchführung helfen soll. Für sechs Wochen Arbeit soll es eine Bezahlung in Höhe von knapp 52.000 Euro geben.

Es sei gut möglich, dass das Event nicht einmalig stattfinden wird, erklärt HushHush-Gründer Aaron Harpin. „Wenn die Wettkämpfe in diesem Jahr ein Erfolg werden, dann ist das etwas, das der Millionär als jährliche Veranstaltung durchführen will, was sehr aufregend ist.“