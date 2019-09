Kurioses - KFC arbeitet an einem Dating-Simulator, der eure frittierten Träume wahr werden lässt

Kein Scherz: KFC hat offiziell einen eigenen Dating-Simulator angekündigt. Der auf Steam aufgetauchte Titel soll schon in naher Zukunft unsere schmackhaftesten Träume wahr werden lassen.

Dating-Simulatoren scheinen aktuell eine Hochzeit in der Welt des Gamings zu erleben. Da wollen die ganz großen Firmen natürlich mitmischen und so kündigte die Chicken-Fast-Food-Kette KFC die Entwicklungen eines eigenen Simulators an. Was wie ein Aprilscherz klingt, scheint wahr zu sein, denn vor einigen Stunden erschien der Titel erstmals auf Steam. Was wir von dem geflügelten Abenteuer erwarten dürfen, verraten wir euch hier!

Love Me, Colonel Sanders!

Aus dem Weg „Dream Daddy: A Dad Dating Simulator“, hier kommt Colonel Sanders! Vor wenigen Stunden brodelten die sozialen Netzwerke bei einer Neuigkeit ganz besonders auf. Die Fast-Food-Kette KFC, welche wir bisher nur für ihre fettigen Leckereien feiern durften, verkündete auf Twitter erstmals die Pläne für die Entwicklung eines eigenen Dating-Simulators.

„I Love You Colonel Sanders! A Finger Lickin' Good Dating Simulator“ heißt der Spaß und soll die Spieler in die Rolle eines jungen Auszubildenden bei KFC schlüpfen lassen, der mit einer besonders jungen und attraktiven Anime-Version des Colonel Sanders verschiedene Challenges meistern muss. Dabei kommt es in klassischer Gewohnheit zu Situationen, in der ihr eure Figur mit verschiedenen Protagonisten interagieren lassen müsst. Eine Option dabei ist, euch unsterblich in das Maskottchen der Chicken-Firma zu verlieben.

© KFC

Kurioser geht es nicht

Auf insgesamt neun Figuren kann man treffen, unter anderem auf einen Professor, der ein Hund ist. Weiterhin verspricht KFC einige Stunden an Gameplay und das Aneignen von verschiedenen Fähigkeiten, unterschiedliche Enden, Koch-Battles und sogar das Erlernen von einigen Rezepten.

Die Ankündigung von „I Love You Colonel Sanders! A Finger Lickin' Good Dating Simulator“ ist nun wirklich etwas, dass die Spielewelt dieses Jahr wohl nicht erwartet hätte. Wann genau der Simulator erscheinen wird, ist noch unklar, KFC verspricht aber einen zeitnahen Release. Wir updaten euch natürlich umgehend, wenn es Neuigkeiten aus der Welt der Wings und Dates geben sollte. Einen ersten Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen: