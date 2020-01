Kurioses - Junger Mann schließt PS4 an Flughafen-Monitor an und zockt Apex Legends

Ein junger Mann hat aus Langeweile in Portland seine PlayStation 4 an einen Flughafen-Monitor angeschlossen, um eine Runde „Apex Legends“ zu spielen.

Ihr kennt das sich sicherlich selbst, der nächste Flug oder die nächste Bahn lassen mal wieder auf sich warten und die Zeit möchte einfach nicht vorübergehen. Die meisten von uns werden in einem solchen Fall wohl zum eigenen Smartphone greifen, um E-Mails zu checken, im Internet zu surfen oder Mobile-Spiele zocken.

Wenn es mal wieder länger dauert ...

Ein junger Mann, der vor kurzem am Portland International auf seinen Flieger wartete, hatte allerdings eine etwas kuriosere Idee. Kurzerhand packte dieser seine PlayStation 4 aus, die er in seinem Gepäck verstaut hatte, und schloss die Sony-Konsole an einem Flughafen-Informationsmonitor an, um eine Runde „Apex Legends“ zu spielen.

Laut dem lokalen Radiosender KXL (via The Oregonian) handelte es sich dabei um einen Monitor, auf dem normalerweise für Besucher eine Karte des Flughafens angezeigt wird.

Als der Gamer von einem Mitarbeiter des Flughafens dazu aufgefordert wurde, die PS4 wieder abzuschließen, fragte dieser angeblich „sehr höflich“, ob er seine Runde noch beenden könnte.

Diese Bitte wurde allerdings abgelehnt und der Sprecher des Flughafens, Kama Simonds, nutzte die Gelegenheit daraufhin, um den Vorfall als eine gute Erinnerung zu betrachten, was man an einem Flughafen nicht machen darf.

Ob der junge Mann daraus gelernt hat oder beim nächsten verspäteten Flug seine Konsole wieder an einen Monitor im Flughafen stöpseln würde, können wir nur spekulieren.

Was würde ihr in einer solchen Situation machen? Schreibt uns eure Vorschläge gerne in die Kommentare unterhalb dieser News.