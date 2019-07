Kurioses - Großmutter beendet The Legend of Zelda: Twilight Princess nach 750 Stunden

Nach zahlreichen Spielstunden schaffte sie es: Eine Großmutter vollendete „The Legend of Zelda: The Twilight Princess“ nach über 11 Jahren.

Immer mal wieder erreicht die Gaming-Welt eine Nachricht, die unsere Herzen höherschlagen lassen. Ein Reddit-User erlang große Aufmerksamkeit, als er die Geschichte seiner Großmutter erzählte. Sie habe nach scheinbar 755 Spielstunden und 11 Jahren endlich „The Legend Of Zelda: Twilight Princess“ beendet.

Nintendo Switch Nintendo erklärt die Unterschiede zwischen beiden Modellen

RPG-Oma

Es ist nicht das erste Mal, dass Menschen des höheren Alters große Reaktionen in der Gaming-Community auslösen. 2016 machte die 82-jährige YouTuberin Shirley Curry Schlagzeilen, nachdem sich ein Video von ihr breitmachte, in dem sie Skyrim spielte. Millionen Menschen auf der Welt sahen der Großmutter fasziniert dabei zu, wie sie das massive RPG vollendete.

Doch Shirley kriegt jetzt Konkurrenz, denn ein Reddit-User mit dem Namen millerischris teilte mit dem Forum die Geschichte seiner Großmutter, die ebenfalls eine ungewöhnliche Gaming-Gewohnheit an den Tag legt. Vor über einem Jahrzehnt brachte Chris seiner Oma eine Wii und das Spiel The Legend Of Zelda: Twilight Princess. 11 Jahre später brachte sie ihm das Spiel zurück, vollendet und mit einer Gesamtspieldauer von 754 Stunden und 31 Minuten.

„Ich habe ihr manchmal mit schwierigen Challenges geholfen, wenn sie gefragt hat, aber 99 Prozent der Arbeit, inklusive des letzten Boss-Fights, hat sie selber gemacht!“

Seine Oma gewann auch die Aufmerksamkeit von Nintendo, die ihr eine ausgedruckte Karte von Hyrule schickten, um das Spiel zu besiegen. Chris schreibt in seiner Erzählung, dass seine Oma Puzzle-Games wie Zelda liebt und schon mit der NES solche Spiele geschlagen hat. Nachdem sich die Geschichte der Großmutter wie ein Waldfeuer verbreitete, kreierte sie ihren eigenen Reddit-Account (GramieGreat), um die Fragen ihrer Fans zu beantworten.