Kurioses - Frau verbrennt Pennywise-Puppe, nachdem diese im Hof aufgetaucht ist

Ist das schon eine extreme Reaktion? Eine Frau aus Jersey fand in ihrem Hof eine Pennywise-Puppe, die sie anschließend verbrannte. Stephen King hingegen amüsierte sich auf Twitter über diesen Zwischenfall.

Nicht jeder mag Horrorfilme - daher geht jeder Mensch in seinem Leben unterschiedlich mit gruseligen Momenten um, doch was eine Frau aus Jersey neuerdings vollbracht hat, hat es als Kuriosität sogar in die lokale Zeitung geschafft.

Sie reinigte ihren Hof mit Salbei

Nachdem an einem faulen Samstagabend ein unbekanntes Objekt in ihren Hof geflogen war, entschloss sich die junge Frau mit ihrem Partner nachzusehen. Nach kurzer Inspektion stellte sich heraus, dass es sich dabei um „IT"-Merchandise, besser gesagt eine Pennywise-Puppe, handelte. Diese hatte sowohl blutbefleckte Lippen als auch gruselige Puppenaugen.

Anstatt den Zwischenfall zu ignorieren, rief die Frau kurzerhand die lokale Polizei, die jedoch ebenfalls zögerlich mit der Puppe umging. Nachdem die örtlichen Behörden wieder abgezogen waren, nutzte die junge Dame ihr Feuerzeug samt Zeitung, um die Puppe noch vor Ort mit Salbei zu verbrennen – natürlich um die Aura ihres verunreinigten Hofs zu reinigen.

Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers Warum hat C-3PO im neuen Trailer rote Augen?

Wie sie den örtlichen Zeitungen berichtete, entschloss sie sich daraufhin, die nächsten Nächte mit einem Messer unter ihrem Kissen zu schlafen. Sie berichtete von einem fehlenden Gefühl der Sicherheit in ihrem eigenen Haus.

Stephen King hingegen amüsierte sich über diesen Zwischenfall und teilte einen entsprechenden Artikel auf seiner offiziellen Twitter-Seite. Natürlich nicht, ohne ein bisschen Promo für den zweiten „IT“-Teil zu machen, der bereits kommenden Monat in den deutschen Kinos anläuft.