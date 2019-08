Kurioses - Duke Nukem-Sprecher ab sofort für Hochzeiten verfügbar

Einer der bekanntesten Stimmen der Videospielwelt steht zukünftig für Hochzeiten zur Verfügung. Die Rede ist von Jon St. John, der seinerzeit Duke Nukem seine Stimme lieh.

Falls ihr es auf eurer Hochzeit mal so richtig krachen lassen möchtet oder das besondere Etwas sucht, dann braucht ihr für eure Trauung in jedem Fall den richtigen Pfarrer. Stellt es euch in etwa so wie das Finale von „The Big Bang Theory“ vor, nur mit einem Prominenten aus der Videospielwelt, versteht sich.

Für den besonderen, unvergesslichen Moment bietet nun der Synchronsprecher von Duke Nukem, Jon St. John, seine Dienste an. Für die Liebe eures Lebens könnte sich das als unvergessliches Sahnehäubchen entpuppen. Wer weiß? Wer kann schon von sich behaupten, dass der Duke höchstpersönlich auf seiner Hochzeit zugegen war?

Duke Nukem auf eurer Hochzeit

Nun, möglich wäre dies zumindest in Zukunft. Wie Jon St. John jüngst via Twitter verlauten ließ, bietet er ab sofort seine Dienste als ordinierter Pfarrer an. Wie er selber recht humorvoll bestätigt, könnt ihr euch also nun von „Duke Nukem trauen lassen“.

I am now an ordained minister and will be performing my first wedding ceremony this Saturday. So yes, you can get married by Duke Nukem pic.twitter.com/ud6gF3lXhr — Jon St. John (@JSJisDuke) August 29, 2019

Bleibt nur die Frage offen, ob man die Trauung mit solch einem Trauredner am Ende ernst nehmen kann oder ob die ganze Zeit irgendwelche Voicelines aus Duke Nukem 3D und anderen Games mit dem Duke durch den Kopf rattern würden. Diese Frage bleibt zwar unbeantwortet, aber es ist so oder so eine lustige Vorstellung, wenn ihr mich fragt.