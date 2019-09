Kurioses - Dieses Star Wars-Merch wurde an Flughäfen verboten

Disney beginnt allmählich die Werbetrommel für den bevorstehenden Kinostart von Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers zu rühren. Klar, dass deshalb neues Merch produziert wird, das auf den Film aufmerksam machen soll. Was sich die Marketingabteilung von Disney bei folgendem Verkaufsobjekt gedacht hat, ist jedoch fraglich.

Zur Eröffnung von Star Wars: Galaxy's Edge im Walt Disney World Park Orlando hat Disney exklusive Dosen der Marke Coca-Cola produziert, die in Form eines Thermaldetonators daherkommen – also eine Dose in Granatenform. Sieht auf dem ersten Blick zwar ganz schick aus, kann an Flughäfen aber zu einigen Problemen führen. Wir haben euch unter diesem Beitrag ein Bild der explosiven Dose verlinkt.

Nachdem einige Erzählungen im Internet aufgetaucht sind, die von Problemen mit der Sicherheitsabteilung berichtet haben, hat ein User, der Besucher des Disney Parks war, auf Twitter noch einmal explizit nachgefragt. Auf die Frage, ob diese Dosen in Koffern transportiert werden dürfen, wird von der Transportation Security Administration eindeutig mit Nein geantwortet.

@AskTSA I know these look dodgy, but can they be packed in suitcase? Thanks pic.twitter.com/4uILLMX3eL