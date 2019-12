Kurioses - Cats - Nach zerreißenden Kritiken kommt eine überarbeitete Version ins Kino

Nach seinem US-amerikanischen Kinostart ist die Musicalverfilmung von „Cats“ nicht nur zu einem Meme-Trend im Internet geworden, auch werden die Effekte des Films noch während seiner Kinolaufzeit überarbeitet.

Selten reagierten Zuschauer so stark auf die Effekte eines Films wie bei der Musicalverfilmung von „Cats“. Nach der Veröffentlichung des ersten Trailers explodierte das Internet mit Memes und Meinungen über die verstörende Wirkung der ersten Bilder und auch nach seiner Premiere sehen die Kritiken vernichtend aus. Jetzt sollen die Effekte noch während der Laufzeit in den Kinos überarbeitet werden.

Update für Cats

Die Kinos, in denen „Cats“ bereits seit einigen Tagen läuft, erhielten Samstag eine verbesserte Version des Films. Das ist ein seltenes Ereignis, denn fast kein Film zuvor wurde während seiner Kinolaufzeit geupdated. Regisseur Tom Hooper gab in einem Interview bei der Premiere zu, dass noch 36 Stunden zuvor auf Hochtouren an dem CGI-lastigen Film gearbeitet wurde.

Director Tom Hooper says he finished #CATS yesterday morning: "After 36 hours in a row" pic.twitter.com/cjgLylJCqb — Variety (@Variety) 17. Dezember 2019

Das Internet reagierte nicht nur nach der Veröffentlichung des ersten Trailers verstört auf die Bilder, auch nach Kinostart haben Kritiker und Zuschauer urkomische Meinungen über die Musicalverfilmung. Neben zahlreichen Memes wurde „Cats“ in den letzten Tagen zu einem Kinoevent für manche Zuschauer, die sich mit ihren Freunden, viel Alkohol und guter Laune den Film zu einem Ereignis machten:

I am not exaggerating when I say CATS (2019) is the most fun moviegoing experience I’ve ever had. I have phrased this tweet specifically in the hopes that they use it in a commercial for CATS (2019). https://t.co/nhwQilgcz2 — demi adejuyigbe (@electrolemon) December 20, 2019

Zerreißende Kritiken

„Cats“ hat momentan einen RottenTomatoes-Score von 18 Prozent. Selbst einige Meinungen der Kritiker bringen die Leser zum Lachen und haben einen Weg in die Meme-Kultur gefunden:

I’m pretty sure the reviews for Cats are funnier than the actual movie...

Also, I think it broke the critics. pic.twitter.com/YxNyJ15rFb — Amanda Holland (@AwkwardHolland) December 19, 2019

Filme nach ihrer Fertigstellung erneut zu überarbeiten ist zwar eine Seltenheit, ab und zu kann es aber schon einmal vorkommen. Schon Stanley Kubricks Horrorklassiker „The Shining“ wurde nach seiner Premiere mit einem kürzeren Ende überarbeitet. Wenn ihr wissen wollt, welche Version von „Cats“ ihr im Kino sehen werdet, achtet auf Schauspielerin Judi Denchs menschliche Hand:

This isn’t a joke: CATS was rushed into theaters before being finished so a new version is being sent to theaters with updated effects. How do you know if you have the old version? Look for Judi Dench’s human hand, wedding ring and all. pic.twitter.com/VDUOevePU9 — Jenelle Riley (@jenelleriley) 22. Dezember 2019

„Cats“ ist ab dem 25. Dezember 2019 in den deutschen Kinos zu sehen.