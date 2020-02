Konsolen - Nintendo-PlayStation-Prototyp wird zum teuersten Gegenstand der Videospielgeschichte

Aktuell läuft auf der Website Heritage Auction eine Auktion, bei der ein Prototyp der sogenannten Nintendo PlayStation Super NES ersteigert werden kann. Dabei handelt es sich um das Produkt zweiter Markengiganten im Bereich Konsolen: Sony und Nintendo.

Für dieses Wunderwerk der Technik haben sich die beiden Konkurrenzunternehmen einst zusammengefunden und einen Prototyp geschaffen, der nicht nur über einen Steckplatz für Super Nintendo-Spiele verfügt, sondern ebenso über ein CD-ROM-Laufwerk.

Der Hybrid ist also scheinbar tatsächlich kein Mythos, sondern existiert als letzter seiner Art tatsächlich – und funktioniert sogar. Ein Runde „Mortal Kombat“ soll auf dem Gerät immerhin bereits gezockt worden sein. Laut Angebot des aktuellen Besitzers Terry Diebold kann er nach einer Reparatur von YouTuber Benjamin „Ben Heck Hacks“ Heckendorn sogar Musik-CDs und PlayStation-Spiele abspielen.

Tatsächlich ähnelt der Super-NES-CD-ROM-Prototyp äußerlich sehr der Super Nintendo-Konsole, ebenso wie der Controller. Auf dem nie veröffentlichten Produkt selbst prangt jedoch das Sony PlayStation Logo. So soll das versteigerte Objekt auch einst dem ersten Geschäftsführer von Sony Computer Entertainment Olaf Olafsson gehört haben.

Kein Wunder, dass die Konsole deshalb inzwischen eine Rekordsumme von 350.000 US-Dollar aufweist und damit laut Kelsey Lewin von der Video Game History Foundation das bislang teuerste Spielobjekt der Videospielgeschichte darstellt. Und das Ende der Auktion ist noch nicht erreicht. Erst am 6. März 2020 wissen wir, für wie viel der vermeintlich einzigartige Prototyp letztlich an seinen neuen Besitzer übergegangen ist.

The Nintendo PlayStation is up for auction starting today. Whatever it ultimately sells for will likely make it most expensive video game item to date.https://t.co/OZv2wSwutL pic.twitter.com/ndhKYGpxCZ