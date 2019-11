Kojima Productions - Studio wird in Zukunft Filme produzieren, Doku zu Death Stranding veröffentlicht

Welch Überraschung. Oder auch nicht? Hideo Kojima hat nun in einer Dokumentation zu „Death Stranding“ verraten, dass er und sein Team in Zukunft auch Filme produzieren werden.

Derweil wartet die Welt auf den nächsten Geniestreich von Hideo Kojima und seinem Team bei Kojima Productions, die mit Death Stranding ein ambitioniertes Spiel an den Start bringen möchten.

Doch in Zukunft wird das Entwicklerstudio neue Medienwege gehen. Da die Spiele aus der Kojima-Schmiede schon immer zu einem Großteil wie ein Film aufgebaut waren und überaus cineastisch inszeniert daherkamen, wagt sich das Studio in Zukunft wohl endlich auch an Filmproduktionen.

Hideo Kojima hat nun innerhalb einer BBC-Dokumentation bestätigt – einem Making-of zum aktuellen Spiel, das wir euch unterhalb eingebunden haben –, dass sie fortan ebenso Filme machen werden:

„In der Zukunft wird Kojima Productions auch mit dem Filmemachen beginnen. Wenn eine Person eine Sache gut kann, dann sollten sie alles andere ebenfalls gut machen können.“

Näher geht er nicht ins Detail. Insbesondere seine bekannte Filmliebe und die ausufernden Cutscenes waren schon immer ein Indiz dafür, dass es womöglich eines Tages dazu kommen könnte. So dürfte das also für die meisten Spielekenner keine große Überraschung darstellen.

Making Death Stranding

In der besagten Dokumentation sehen wir einen Behind-the-scenes-Einblick zum aktuellen Blockbuster-Titel. Der legendäre Spielemacher Hideo Kojima nimmt die Zuschauer mit ins Studio und lässt sie an einigen Schlüsselmomenten teilhaben. Die Doku von BBC Newsbeat seht ihr hier: