Kojima Productions - Hideo Kojima arbeitet am Plot eines neuen Projekts

Hideo Kojima arbeitet an seinem nächsten Projekt. Wie er bekannt gab, befindet er sich in der Kreativphase für einen neuen Plot. Ob die Handlung für ein Videospiel oder gar einen Film gedacht ist?

Hideo Kojimas Spiele sind bekannt für ihre eigenwilligen Plots und zurzeit schreibt das Metal Gear Solid- und Death Stranding-Mastermind an einer neuen Handlung. Das ist nun offiziell. Doch ob es sich dabei um ein Videospiel handelt, ist noch die Frage.

Hideo Kojima startet neues Projekt

Erst vor Kurzem kommentierte Kojima, dass sein Studio Kojima Productions in Zukunft auch im Filmgeschäft mitmischen würde. Es ist kein Geheimnis, dass Kojima ein großer Kino-Fan ist und sich bei seinen Spielen häufig von Filmen inspirieren lässt. Ob er nun den Handlungsrahmen für einen eigenen Film erschafft?

Auf jeden Fall köchelt Kojima in seinem Kopf etwas zusammen. Ob nun für einen Film oder ein neues Videospiel: Der japanische Ausnahmeentwickler schreibt an der Handlung für ein neues Projekt. Das gab er via Twitter bekannt.

Writing a plot while eating EHOMAKI. pic.twitter.com/SmNoPTtUNm — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) February 3, 2020

Dies stellt das erste Mal dar, dass Kojima offen darüber spricht, dass sich ein neues Projekt in Arbeit befindet. Worum es in der Handlung gehen könnte, ist bislang jedoch nicht bekannt. Kojima ist jedenfalls immer für Überraschungen gut. Vielleicht wird es ja das schrecklichste Horrorspiel aller Zeiten.

Wer Kojimas neuestes Spiel „Death Stranding“ noch nicht ausprobiert hat, dem sei hier unser Test ans Herz gelegt. Der Titel ist zeitexklusiv für die PS4 erschienen. Im Sommer folgt eine PC-Version.