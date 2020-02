Kojima Productions - Death Stranding-Entwickler sammelt mit Special-Merch Geld für Australien

Das Studio Kojima Productions, das besonders für Death Stranding bekannt ist, kündigte an, Australien zu unterstützen. Mit zwei neuen Produkten sammelt das Studio von Hideo Kojima Geld, um dem von langanhaltenden Feuern verwüsteten Land zumindest finanziell zu helfen.

Ein spezielles T-Shirt und ein PlayStation-Avatar wurden im offiziellen Store von Kojima Productions veröffentlicht. Die Erlöse der beiden Produkte werden an Australien gespendet, genauer gesagt an die The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA). Damit soll dem Land in Bezug auf die verwüsteten Landschaften und zu Schaden gekommenen Tierwelt geholfen werden. Die RSPCA verfolgt die Aufgabe, die Tiere zu schützen und darüber hinaus der Bevölkerung Equipment und Vorräte zur Verfügung zu stellen.

Die Buschfeuer, die seit Ende letzten Jahres wüten, haben dem Land, der Tierwelt, der Bevölkerung und den zahlreichen Rettungskräften über Wochen hinweg zugesetzt. Die Folgen der Brände werden noch jahrelang zu spüren sein.

In „Death Stranding“ gilt das Motto „Verbinden“ und genau dieses Motto will Kojima Productions nun auf die reale Welt übertragen. Deshalb ruft das Studio seine Fans und alle weiteren potenziellen Unterstützer dazu auf, sich untereinander und mit Australien zu verbinden, um gemeinsam zu helfen.

Dementsprechend zieren das T-Shirt und der Avatar ein Bild von Australien, das in der blauen Display-Technologie von „Death Stranding“ gehalten ist. Die größeren Städte sind miteinander und mit dem Rest der Welt verbunden. Außerdem ist der Schriftzug „Connect for Australia“ zu lesen.

Die T-Shirts kosten 25 Dollar und gibt es in den Größen S bis XXL (alle Unisex). Der Avatar kostet einen 1 Dollar. Ihr könnt also schon mit wenig Geld helfen.

We here at Kojima Productions wanted to help Australia recover from the bushfires that began at the end of last year. For eligible products, proceeds will be donated to The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), Australian branch.https://t.co/ZUImJZX3lH pic.twitter.com/mKrDifhC4C