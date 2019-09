Kinostarts - Regisseur von Es plant Supercut mit über sechs Stunden Laufzeit

Wer hat noch nicht genug vom Gruselclown? Der Regisseur beider Filme plant einen Supercut, der deutlich über das gezeigte Material hinausgehen wird. Die Laufzeit soll dabei über sechs Stunden betragen.

Regisseur Andy Muschietti deutete bereits in der Vergangenheit an, dass er sich einen Supercut seines Projekts vorstellen könnte. Das bedeutet im Klartext eine gebündelte Schnittfassung von „Es“ Kapitel 1 und 2, die fließend ineinander übergehen.

Das Großprojekt Gruselclown ist im Gespräch

Nun gibt Muschietti genaueren Einblick über seine Pläne und den aktuellen Status dieses Supercuts. Laut eigener Aussage befindet er sich in frühen Gesprächen mit dem Studio, um das Projekt tatsächlich wahrwerden zu lassen. Die aktuelle Fassung des Supercuts umfasst eine Laufzeit von über sechs Stunden.

Zudem wünscht sich Muschietti, dass er dem Supercut weitere Szenen hinzufügen kann, die es nicht in die finale Fassung der Filme geschafft haben. Manche Szenen, so Muschietti, würden in einem getrennten Film einfach nicht funktionieren.

Bei einem Supercut könnten diese Szenen aber Verwendung finden. In Zeiten, in denen Leute ganze Staffeln durchsuchten, wäre es laut ihm auch kein Problem eine Filmfassung zu schneiden, die sieben oder gar acht Stunden dauern würde. Die Leute hätten sich mittlerweile doch an solche Längen gewöhnt.

Na, wer hat Lust sich acht Stunden lang einen Gruselclown anzuschauen? Vorerst müssen wir uns mit „Es Kapitel 2“ zufriedengeben, der am heutigen Mittwoch, den 04. September in den deutschen Kinos angelaufen ist. Unsere Filmkritik findet ihr hier.