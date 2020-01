Kinostarts - A Quiet Place 2: Neuer Trailer zum Horror-Sequel geht an den Ursprung zurück

Der Horrorfilm und Überraschungshit „A Quiet Place“ mit Emily Blunt geht im Frühjahr mit einer Fortsetzung weiter. Die Gefahr ist keinesfalls gebannt, wie der erste lange Trailer zum Film nun zeigt. Auch sehen wir erstmals den Beginn der Invasion.

Regisseur und Hauptdarsteller John Krasinski gelang mit seinem Horrorfilm „A Quiet Place“ im Jahr 2018 ein Überraschungshit in den Kinos. Im Frühjahr ist eine Fortsetzung in den Kinos angekündigt. Nach einem kurzen Teaser-Trailer ist nun der erste lange und ziemlich düstere Trailer eingetroffen.

Kinostarts A Quiet Place 2: Erster Trailer zum Horror-Sequel bringt die Monster zurück

Die Aliens sind nicht die einzigen Monster

Darin führt Hauptdarstellerin Emily Blunt ihre kleine Familie Abbott mit den drei Kindern durch unsicheres Gelände, immer in Angst, durch das kleinste Geräusch die außerirdischen Monster anzulocken. Unterwegs lernen sie einen Mann (gespielt von Cillian Murphy) kennen, der sie davor warnt, andere Menschen zu retten. Denn laut seiner Aussage sind diejenigen, die noch da sind, es nicht wert gerettet zu werden.

Schon im ersten Film wird deutlich, dass die Monster nicht die einzige Gefahr für die Familie sind. Da es keinerlei Ordnung mehr gibt, sind sie hilflos den herumstreifenden Gesetzlosen ausgeliefert.

Top 5 Happy Halloween! Diese Horrorfilme lehren euch auf den Streaming-Diensten das Fürchten

Der Trailer zeigt auch erstmals die Anfänge der Alien-Invasion und wie der Horror begann. A Quiet Place 2 kommt am 19. März 2020 in die Kinos. Zur weiteren Besetzung gehören diesmal Cillian Murphy („28 Days Later“) und Djimon Hounsou („Guardians of the Galaxy“). Die Regie führt erneut John Krasinski („Jack Ryan“).