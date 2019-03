Kinostarts - Once Upon A Time In Hollywood: Erster Trailer zu Quentin Tarantinos neuem Film ist da!

Der neunte Film von Quentin Tarantino nimmt uns mit in ein alternatives Hollywood der 1960er Jahre. In den Hauptrollen zu sehen sind Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie, die in der Handlung des Films alles probieren, um in der Industrie relevant zu bleiben. Dabei treffen sie auf eine Reihe bekannter und gefährlicher Figuren. Wir haben den ersten Trailer für euch!

Nach langem Warten gibt es endlich Neuigkeiten zum neuen Film von Quentin Tarantino! In „Once Upon A Time In Hollywood“ folgen wir Brad Pitt und Leonardo DiCaprio, die alles probieren, um im Hollywood der 1960er Jahren erfolgreich zu bleiben. Der erste Trailer verspricht lange und witzige Dialoge im altbekannten Tarantino-Stil und eine Geschichte, die von der Martial-Arts-Legende Bruce Lee bishin zum Kult-Urvater Charles Manson so ziemlich alles zu bieten hat. Wir haben den ersten Trailer für euch!

Im Hollywood eines anderen Universums

Mit „Once Upon A Time In Hollywood“ erzählt uns Quentin Tarantino erneut eine alternative, wahre Geschichte, wie er es schon mit „Inglourious Basterds“ getan hat. Basierend auf wahren Figuren, Ereignissen und Schauplätzen nimmt uns der Regisseur, der bekannt ist für seine langen Drehbücher und ultrabrutalen Enden, mit in ein alternatives Hollywood, in der die Schauspielerlegende Sharon Tate auf zwei fiktiven Figuren trifft, die von Brad Pitt und Leonardo DiCaprio gespielt werden.

Viel zur Handlung über den neunten Film von Tarantino ist bislang nicht bekannt. Wir wissen, dass sich die Geschichte um Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) dreht, der in Hollywood seit Jahren bekannt ist, sich aber nicht an die Veränderungen der Filmwelt anpassen kann. Immer an seiner Seite ist sein langjähriges Stunt-Double Cliff Booth (Brad Pitt). Beide treffen auf Ricks berühmte Nachbarin, Sharon Tate, die hier von Margot Robbie („Suicide Squad“) gespielt wird.

Wer sich ein wenig mit der Geschichte Hollywoods auskennt, der weiß, welches fatale und tragische Ende dieser Film mit sich bringen könnte. Sharon Tate wurde in den siebziger Jahren vom Kultführer und Serienmörder Charles Manson umgebracht. Dieser taucht in einer Szene im Trailer auf, was uns weiterhin Hinweise auf die Handlung des Films geben könnte. Ebenfalls zu sehen ist Martial-Arts-Legende Bruce Lee, der im Film den Charakter von Brad Pitt einige Tricks beibringen will.

Neben Pitt („Inglourious Basterds“) und DiCaprio („Django Unchained“), die beide schon in Tarantino-Filmen mitgespielt haben, sind unter anderem Al Pacino („The Godfather“), Tim Roth („The Hateful Eight“), Kurt Russell („Guardians Of The Galaxy 2“), Michael Madsen („Reservoir Dogs“), Zoe Bell („Kill Bill“), Bruce Dern („Nebraska“), Mike Moh („Marvel's Inhumans“), Timothy Olyphant („Santa Clara Diet“), Dakota Fanning („Mann unter Feuer“), Emile Hirsch („Into The Wild“), James Marsden („Westworld“) und der vor kurzem verstorbene Luke Perry („Riverdale“) zu sehen.

„Once Upon A Time In Hollywood“ ist Tarantinos neunter Film und könnte Gerüchten zu Folge sein letzter sein. Ob das stimmt bleibt abzuwarten. Wir haben so lange schon einmal den ersten Trailer zum Film für euch eingebunden, der am 15. August 2019 in den deutschen Kinos erscheinen wird!