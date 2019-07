Kinostarts - Neuer Trailer zu Es: Kapitel 2 lehrt euch das Fürchten!

Der Horror-Clown Pennywise ist zu neuen furchteinflößenden Taten bereit. Ein neuer Trailer gibt uns einen Vorgeschmack auf "Es: Kapitel 2"!

Der erste Trailer zu „Es: Kapitel 2“ lehrte uns bereits in einer recht langen Szene das Fürchten. Nun gibt es einen neuen Trailer zum Horrorschocker, der uns noch weitere Impressionen gibt.

Kinostarts Es: Kapitel 2 - Erster furchteinflößender Trailer zur Fortsetzung erschienen!

Wer zuletzt lacht!

Pennywise ist zurück und entführt erneut Kinder. Das veranlasst den Loser-Club nach 27 Jahren wieder nach Derry zurückzukehren und sich gegen das böse Ungetüm zu formieren. Sie konnten den Schrecken bereits aus ihren Köpfen verjagen, doch nun wollen sie „Es“ endgültig vernichten.

Nachdem wir im ersten Film vor allem die Abenteuer des Loser-Clubs im Kindesalter verfolgten, springt die Handlung nun 27 Jahre weiter. Beverly, Bill, Richie und die restlichen Mitglieder des Loser-Clubs sind erwachsen geworden und so bekommen wir selbstredend einen neuen Cast zu sehen.

Die Darsteller

Unter anderem sind James McAvoy („Glass"), Jessica Chastain („X-Men: Dark Phoenix"), Bill Hader („Barry"), James Ransone („In a Valley of Violence“) und Jay Ryan („Beauty and the Beast“) nun mit dabei. In Momenten, in denen Erinnerungen aus der Vergangenheit aufblitzen, treten jedoch noch einmal die bereits bekannten Kinderdarsteller auf. Bill Skarsgård wird erneut den Horror-Clown Pennywise mimen.

„Es: Kapitel 2“ startet am 05. September 2019 in den deutschen Kinos. Den neuen Trailer könnt ihr euch hier ansehen. Wahlweise auf Deutsch oder in der Originalversion.

Deutsch

Englisch