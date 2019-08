Kinostarts - Neon Genesis Evangelion-Macher arbeiten an einem neuen Ultraman-Film

Das japanische Animationsstudio Khara gab bekannt, dass die „Evangelion“-Macher derzeit an einem Film zu Eiichi Shimizus und Tomohiro Shimoguchis Manga-Reihe „Ultraman“ arbeiten.

Das „Ultraman“-Universum erhält Zuwachs. Das Animationsstudio Khara gab bekannt, dass sie derzeit an einem neuen Projekt arbeiten. Hideaki Anno, vor allem bekannt durch die „Neon Genesis Evangelion“-Serie aus dem Jahr 1995/96, ist mit daran beteiligt. Er übernimmt die Aufgabe des Drehbuchautors und des Produzenten, während Shinji Higuchi Regie führen wird.

Death Stranding Hideo Kojimas neuestes Projekt im Stil eines seiner bedeutendsten Klassiker

Anno und Shinji Higuchi arbeiteten bereits zusammen an „Shin Godzilla“ aus dem Jahr 2016. Diese Kombination ist also durchaus vielversprechend und somit könnte der neue Ultraman-Film „Shin Ultraman“ unter einem guten Stern stehen. Der Film soll eine lose Adaption der originalen japanischen Live-Action-Serie von 1966 bis 1967 sein.

„Wir werden zum ursprünglichen Charme der Serie zurückkehren“

Das erste Skript für den Film stellte Anno bereits am 05. Februar 2019 fertig. Zum Projekt „Shin Ultraman“ wird er dazu stoßen, sobald das sehnlichst erwartete Abschlusskapitel der „Evangelion“-Filmreihe „Evangelion: 3.0 + 1.0“ abgeschlossen ist.

Dragon Ball FighterZ Janemba offiziell via Trailer angekündigt, Release-Datum steht fest

Es gibt noch nicht viele Informationen, doch ein paar Details wurden bereits verraten. Tsuburaya Productions Chef Takayuki Tsukagoshi verriet, dass Ultraman in der Geschichte wiedergeboren wird und dass man zum ursprünglichen Charme der Serie zurückkommen möchte.

Nagasawa Masami gab an, dass diese Arbeit „unerwartete Wendungen nehmen werde, die Charaktere aber ihr Möglichstes dafür tun werden, um in der Gegenwart zu überleben“. Nishijima ist, nachdem er das Skript gelesen hat, von dem Projekt überzeugt und sicher, dass es ein Werk wird, das jeder genießen wird. „Shin Ultraman“ soll im Jahr 2021 zunächst in die japanischen Kinos kommen.