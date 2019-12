Kinostarts - Metal Gear Solid könnte endlich verfilmt werden und orientiert sich wohl stark an Kojimas Spielehit

Die beliebten Games Metal Gear Solid von Hideo Kojima sollen endlich auch die Kinos erobern. Seit geraumer Zeit plant der japanische Spieleentwickler gemeinsam mit Sony eine Verfilmung der Spielereihe. Für die Regie ist Jordan Vogt-Roberts („Kong: Skull Island“) an Bord, der nun ein kurzes Update zum Stand der Produktion abliefert.

Demnach gibt es ein neues Drehbuch, dass sich laut Vogt-Roberts noch stärker an der Vorlage orientiert. Darüber hinaus hofft er auf ein Wiedersehen mit einem bekannten Schauspieler:

@ Konami/Paramount/PlayCentral-Bildmontage

Noch wollte der Regisseur nicht verraten, um wen es sich bei dem bestimmten Schauspieler handelt. Doch das abgebildete Cover des ersten Spiels aus dem Jahr 1987 mit Solid Snake wurde bekannterweise von Michael Biehns Darstellung als Kyle Reese aus dem ersten „Terminator“-Film von James Cameron inspiriert.

Die Ähnlichkeit ist deutlich zu erkennen. Damit dürfte die Anspielung des Regisseurs durchaus auf den damaligen Darsteller Michael Biehn abzielen. Als Snake dürfte er inzwischen zu alt sein, aber vielleicht spielt er ja in einer Gastrolle mit. Wann die Produktion endlich an den Start gehen wird, steht noch immer aus.

BONUS IF YOU MADE IT TO THE END: I’m sorry can’t update you on the MGS film more regularly... but:



-We just turned in a new draft. It’s full Kojima-quirk and full Military surrealism. I won’t say more 🤫

-I’m hoping to meet a specific actor very soon :)

-Let’s make this movie! pic.twitter.com/0Qj5XGTbkQ