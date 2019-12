Kinostarts - The Grudge: Im neuen Trailer zum Horror-Reboot wird es blutig

Sam Raimi bringt eine Neuauflage des Horrorklassikers „The Grudge“ nächstes Jahr in die Kinos. Jetzt ist ein extralanger Trailer erschienen, der ziemlich düster und brutal daher kommt.

Der Fluch ist zurück: Horror-Spezialist Sam Raimi legt die Filmreihe The Grudge neu auf, angelehnt an die japanische „Ju-On“-Kultreihe von Takashi Shimizu. Vor rund 15 Jahren versuchte sich Hollywood bereits an einer ersten US-Version des Gruselschockers, mit Sarah Michelle Gellar („Buffy“) in der Hauptrolle.

Schon damals war Sam Raimi („Tanz der Teufel“) an der Produktion beteiligt. Nun soll die Neuauflage des Horrorklassikers noch düsterer und brutaler in die Kinos kommen. Die Regie überlässt Raimi jedoch Nicolas Pesce, der mit seinem vielfach ausgezeichneten Horrorfilm-Debüt „The Eyes of My Mother“ 2016 viel Aufmerksamkeit erlangte. Zur Besetzung gehören Andrea Riseborough („Mandy“), Demian Bichir („Alien: Covenant“), John Cho („Searching“) und Lin Shaye („Insidious“).

„The Grudge“ handelt von einem mysteriösen Haus, indem ein böswilliger Geist sein Unwesen treibt. Nachdem eine junge Mutter ihre gesamte Familie brutal ermordete, nimmt Detective Muldoon (Andrea Riseborough) die Ermittlungen auf. Auch mit Hilfe von Rückblenden wird deutlich, dass der Fluch jeden trifft, der das Haus betritt und bald einen gewaltsamen Tod sterben wird.

Der Horrorfilm „The Grudge“ kommt am 9. Januar 2020 in die Kinos. Hier könnt ihr den neuen und mit fast 3 Minuten extralangen Trailer sehen: