Kinostarts - The Grudge: Der erste Trailer zum Horror-Reboot wird euch das Fürchten lehren

„The Grudge“ ist zurück. Pünktlich zu Halloween bringt uns Sony den ersten Trailer zum neuen amerikanischen Remake des Horrorklassikers.

Amerika scheint nicht genug von Horror-Reboots aus Japan zu bekommen, denn der einst verfilmte Horrorklassiker „The Grudge“ kehrt mit einem neuen Anstrich auf die Kinoleinwände zurück. Diesmal wird der Film sich an Thriller wie „Sieben“ anlehnen und soll dem Franchise einen seriösen Ton geben. Worauf ihr euch freuen dürft, verraten wir euch hier.

The Grudge kehrt zurück

In den 2000ern gab es eine ganze Reihe amerikanischer Remakes von japanischen Horrorklassikern. Angefangen mit „The Ring“ (2002) durften sich Kinozuschauer zwei Jahre später ebenfalls über „The Grudge“ freuen, in dem Buffy-Schauspielerin Sarah Michelle Gellar die Hauptrolle besetzte. Nach schlecht bewerteten Fortsetzungen will Hollywood dem Franchise nun einen neuen, seriösen Anstrich verpassen.

Der erste Teaser-Trailer verspricht einen düsteren Ton, den der Regisseur Nicolas Pesce selbst mit Thrillern wie „Sieben“ vergleichen möchte. In den Hauptrollen des neuen Reboots sind unter anderem Andrea Riseborough („Mandy“), Demian Bichir („Alien: Covenant“), John Cho („Searching“) und Lin Shaye („Insidious“) zu sehen.

Produziert wird der Film von Sam Raimi, der neben den original „Spider-Man“-Filmen auch Horrorklassiker wie „Evil Dead“ (und das Remake) ins Leben gerufen hat. In „The Grudge“ geht es um ein mysteriöses Haus, welches von einem böswilligen Geist heimgesucht wird, welcher seine Opfer bis auf den Tod verfolgt. Den ersten Trailer zur Neuverfilmung könnt ihr euch hier anschauen, ein Kinostart ist für den 9. Januar 2020 angepeilt.